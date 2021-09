Stačilo málo a nyní mohla Vlašim slavit účast mezi posledními šestnácti týmy MOL Cupu. Chvíli před rozhodujícím okamžikem se ocitl v obrovské šance Červenka, který se snažil obstřelit Stejskala. Gólman Sigmy ale dokázal zpomalit míč a následně zachytit. Prakticky z protiútoku poslal Olomouc do opětovného vedení Daněk, když si ve vápně počkal přihrávku a měl dostatek prostoru, aby překonal Vágnera. „Na konci zápasu se projevily jejich zkušenosti. Mají kvalitu, což dokazují v první lize, kdy se jim povedl start. Závěr si dokázali poměrně uhrát,“ uznal po zápase jediný střelec Vlašimi David Broukal

Přitom do inkasované branky na 1:2 měla ale více ze hry Vlašim, které chvíli trvalo, než se vzpamatovala z rychlé trefy Zmrzlého v šesté minutě. Domácí ofenzivu táhl zejména ze Slavie zapůjčený Alijagič, nicméně Stejskal byl pozorný, nebo osmnáctiletý Bosňan mířil vedle. Na druhé straně se Sigma dostávala do šancí sporadicky. Když už se ale do ní dostala, tak pořádně zahrozila. Hála zpoza šestnáctky napálil míč do břevna.

„Proti Olomouci nám chyběly akorát góly. Nasazení určitě ne. Bylo vidět, že jsme vyrovnaným soupeřem. Tenhle zápas nám prohrála produktivita,“ litoval Broukal, který dal v 66. minutě Vlašimi naději, když se mu podařilo srovnat. Záhy však rozhodl Daněk a Sigma se může těšit na osmifinále.

Středočeši se naopak trápili opět v koncovce. Už potřetí za sebou jim dělá potíže vstřelit gól, přitom disponují nejlepším útokem druhé nejvyšší soutěže. „Tohle je prostě fotbal. Nemůžeme třicet zápasů střílet v průměru čtyři góly na utkání, to prostě nejde. Věřím tomu, že o víkendu se to otočí zase na naší stranu,“ vzhlížel Broukal už k nedělnímu duelu, kdy Vlašim vyzve rezervu pražské Sparty.

Vlašim – Olomouc 1:2 (0:1)

Branky: 66. Broukal – 6. Zmrzlý, 79. Daněk. ŽK: 0:4. Rozhodčí: Orel – Váňa, Slavíček.

Vlašim: Vágner – Hošek, Breda, Broukal, Rigo (88. Sogbo) – Janda, Zinhasovič, Křišťan, Višinský – Alijagič, Zlatohlávek (55. Červenka).

Olomouc: Stejskal – Látal (70. Chvátal), Poulolo, Beneš (70. Šíp), Jemelka – Zmrzlý, Matoušek (46. Sedlák), Breite, Daněk – Gonzáles (56. Hála), Růsek (88. Hadaš).