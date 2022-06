Vlašim vstoupila do utkání aktivněji. Hned zkraje duelu si vytvořila několik slibných šancí. avšak udeřilo na druhé straně. Gólman Kolář sice včas vyběhl proti brejku Severočechů. Míč ale v rukavicích neudržel a Kozák ho v klidu poslal do prázdné brány. Nicméně i poté se dál odehrávala vyrovnaná partie. Liberec však odcházel do šaten spokojenější. „První poločas byl z naší strany o trošku lepší než druhý. Vytvořili jsme si tři dobré příležitosti. Bohužel se nám nepodařilo vstřelit gól,“ litoval kouč hostů Martin Hyský.