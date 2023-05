Asi nikdo by nečekal, že se dá v jednom finálovém turnaji Poháru mládeže FAČR PLANEO CUPU získat double. Vyvrcholení kategorie U11 v Benešově ale ukázalo, že i to je možné, když se na prvních dvou místech umístily dva kluby z Brna. Premiérový triumf v Poháru mládeže pro sebe získala Sparta Brno a hned za ní bere stříbrné medaile slavnější brněnská Zbrojovka. Hned za oběma týmy z Brna skončili na bronzové pozici mladí fotbalisté 1. FK Příbram. Druzí Středočeši ve Zlaté skupině Sparta Kolín obsadili 7. místo.

Dospělý fotbal momentálně nezažívá v moravské metropoli zářivé momenty, když Zbrojovka bojuje o záchranu v nejvyšší soutěži, ale mládež mají v Brně stále vynikající. Líheň talentovaných fotbalistů je v Brně dlouhodobě spjata se Zbrojovkou a na PLANEO CUPU kategorie U11 v Benešově se ke svým známějším sousedům přidala i místní Sparta.

Právě Sparta, ale ta pražská, už několik let vládne Poháru mládeže napříč všemi kategoriemi, jenže tentokrát vystoupila na fotbalové výsluní Sparta Brno. Právě mladíci z brněnské Sparty byli jedním ze tří týmů, které ze základní fáze turnaje postoupily do osmičlenné Zlaté skupiny bez ztráty bodu. S plným bodovým ziskem se do bojů o medaile vrhli ještě fotbalisté Sigmy Olomouc a Zbrojovky.

Ve Zlaté skupině se už ale nikdo ztrátám nevyhnul. Zbrojovka, jejíž hráči v kategorii U13 před týdnem v turnaji zvítězili, byla sice jediná, kdo neprohrál, ale na prvenství to nestačilo. Cestu ke druhému titulu zatarasily Zbrojovce tři remízy a „Flinta“ tak dosáhla stříbro. Sparta Brno podlehla trochu nečekaně Spartě Kolín, jenže i přes tuto prohru a remízu se Zbrojovkou nasbírala o bod víc než její městský rival a poprvé v historii Poháru mládeže FAČR se raduje z cenné trofeje pro vítěze.

Třetí místo patří dalšímu klubu s kvalitní prací s mládeží 1. FK Příbram. Kluci od Litavky při svém putování za bronzem vyhráli ve finálové skupině nad Sigmou Olomouc a dvěma pražskými týmy Spartou a Bohemians a remízy si připsali v duelech se Zbrojovkou a dalším středočeským zástupcem ve Zlaté skupině Spartou Kolín, který dosáhl na 7. příčku. Přemožitele našli jen ve Slovácku a Spartě Brno, kterým shodně podlehli jen těsně 0:1.

Planeo Cup v Benešově navštívil reprezentační trenér týmu do 21 let a vicemistr Evropy z roku 1996 Jan Suchopárek, který se na některém z finálových turnajů objevuje pravidelně každý rok. „Za poslední roky se kluci zlepšili z hlediska techniky i takových činností, jako je rozehrávka, zpracování míče a celkového nastavení. Na druhou stranu je vidět, že se z naší společnosti lehce vytrácí všeobecná pohybová kultura. Jak býval dřív všeobecný pohybový rozvoj, který byl vlastní každému dítěti, tak tady jsou vidět určité nedostatky, které bude třeba do budoucna vyřešit. Je to samozřejmě otázka na dlouhou rozpravu, ale není to jen otázka fotbalu, ale celé naší společnosti. V jejich věku jsme hodili tašku do kouta a šli jsme hrát na hřiště nebo mezi baráky. Byla to zábava, byla to radost, a to mi zůstalo až do dneška. V dnešní počítačové době je to těžší a radost a zábava se trochu vytrácejí. Je na nás starších, abychom jim dávali vzory, aby se tyto věci dostaly do pozadí a děti se bavily hrou a pohybem. Bylo by fajn, kdyby se všichni fotbalu věnovali co nejdéle, aby je to bavilo stejně jako dneska. Je úkolem nás trenérů a rodičů, aby to v nich zůstalo až do konce jejich života.“

Bývalý reprezentační obránce Pavel Mareš hrál mj. za Bohemians, Spartu nebo Zenit Petrohrad a během své kariéry získal bronz na mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku a zúčastnil se i MS 2006 v Německu. Pohárem mládeže FAČR prošel před lety i jeho syn Dominik, který to dotáhl do české nejvyšší soutěže, v níž hraje za FK Pardubice, ale momentálně léčí zraněné koleno „Je skvělé, že se tady potkávají týmy z celé republiky a mohou se spolu poměřit. Kluci vidí, jak jsou jinde připravení, jak jsou na tom třeba ve Spartě, na jižní nebo severní Moravě. Mohou se porovnávat, což by je pak mohlo posunout dál, aby věděli, na čem mají pracovat. Do vývoje dětí se teď hodně zapojují rodiče. U nás to bylo hodně o mých kamarádech a nějakém vedení. Rodiče mě nechali hrát, ať se fotbalem bavím, což mě hodně posunulo, ale samozřejmě jsem se musel naučit fotbal hrát. Děti jsou teď často ovlivňovány jinými lidmi, ale měly by hlavně dělat to, co je baví, někdo střílet, další chytat, jiný zase přihrávat, a to je třeba u nich podporovat,“ nastínil svůj pohled na mládežnický fotbal Pavel Mareš.

PLANEO CUP 2023 - U11 – Konečné pořadí

1. FC Sparta Brno 16

2. Zbrojovka Brno 15

3. 1. FK Příbram 11

4. Sigma Olomouc 10

5. FC Slovácko 10

6. AC Sparta Praha 7

7. SK Sparta Kolín 7

8. CU Bohemians Praha 3

Nejlepší hráč

Miroslav Machata – FC Hradec Králové

Nejlepší střelec

Lukáš Sehnal – FC Sparta Brno

Nejlepší brankář

Šimon Slabý – AC Sparta Praha