Na obrovské překvapení to více než poločas vypadalo ve Velvarech. Před téměř třemi tisícovkami diváků tam vysoce favorizovaná Slavia nabrala do přestávky dvoubrankové manko. Po změně stran a přeskupení hostující sestavy ale zaúřadoval rumunský reprezentant Nico Stanciu, který měl prsty ve všech čtyřech gólech sešívaných - tři dal sám a další připravil pro střídajícího Traoreho.

Pátý tým FORTUNA:LIGY, kterému z opor scházel jen Daníček, nasměroval do osmifinále Kohút, který se trefil hned v první minutě. Pojistku před půlí přidal Jurečka. Favorit ale klid hlavně kvůli nepřesné koncovce rozhodně neměl. Domácí bojovali, ofenzivní duel po trefě střídajícího Jonáše zdramatizovali, ale na prodloužení v hektickém závěru nedosáhli.

Skalp soupeře z vyšší soutěže si nezopakovaly ani Zbuzany. Slovácko si na hřišti přemožitele libereckého Slovanu z předešlého kola ulehčilo zápas rychlým vedoucím gólem, přesto se muselo až do konce strachovat o nejtěsnější výhru 2:1.

„Ve druhé půli jsme chtěli s výsledkem něco udělat, ale Hradec zkušeně bránil a pak nás potrestal z brejkových situací, které hezky vyřešil. Prohra nás mrzí, ale musíme se z ní poučit. Klukům děkuji za nasazení. Dneska to bohužel nevyšlo,“ dodal.

Necelé tři týdny je tomu, co posílené béčko Hradce odjíždělo ze Záp s porážkou v rámci ČFL, prvoligový tým „votroků“ se soupeři ve třetím kole Mol cupu pomstil i s úroky. Domácí odešli po třech gólech v závěru s až krutou porážkou 0:4.

