Ligová scéna v Kollárově ulici už zatáhla svou oponu, přesto se na vlašimském stadionu bude hrát dál. V pátek od 18 hodin totiž místní klubu finále poháru Fotbalové asociace České republiky v podání žen. Na trávník vyběhnou dva nesmiřitelní rivalové. O trofej se utkají Slavia se Spartou.

Slavia a Sparta se utkají ve Vlašimi o pohárovou trofej | Foto: FAČR

Ve Vlašimi sehrála na podzim přátelské utkání už mládežnická reprezentace do 20 let. Nyní se ale jedná o úplně jinou akci. Pod hlavičkou FAČRu se zde odehraje finále ženského poháru, které bude mít stejné složení jako v případě mužů – Slavia vyzve Spartu. Celek sešívaných žen bude pod bájnou horou Blaník útočit na double.

„Je to výjimečná událost. Pro nás čest, že jí tady můžeme pořádat a být spoluorganizátorem. Za mě se jedná o největší ženský zápas. Jednak z toho pohledu, že budou hrát dva nejlepší tuzemské týmy, ale také, že se jedná o finále, kdy o vítězi rozhodne jen jeden zápas,“ říká ekonomický a sportovní ředitel Vlašimi Jan Jícha.

Fotbalový svátek ve Vlašimi. Finále ženského poháru okoření derby pražských "S"

Úvodní výkop v Kollárově ulici je naplánován na 18. hodinu a oba tábory se už na utkání těší. „Máme Slavii momentálně co vracet, takže věřím, že se nám to povede v tomto zápase. O motivaci se ani nemusím zmiňovat, ta je vždy obrovská před derby. Teď je ale ještě o trochu větší, protože se jedná o finále poháru. Za ligu převzala trofej Slavia a my uděláme vše pro to, aby se trofej z poháru přivezla na Spartu. Takže nás cíl je jediný, vyhrát,“ prohlásila kapitána letenského celku Eliška Sonntagová.

„Rády bychom zopakovaly double z minulého roku a doufáme, že se nám to také podaří. Nesmíme ale nic podcenit, to že jsme vyhráli ligu nic neznamená, musíme se plně soustředit i ve zbytku sezony.“ dodala Gabriela Šlajsová. Velký fotbalový svátek ve Vlašimi má nejlepší možné lákadlo a vedení klubu by bylo rádo, kdyby událost roku v Kollárově ulici sledoval zaplněný stadion. „Rád bych pozval lidi na zápas, aby viděli, že i ženský fotbal má své kouzlo. Stojí se na něj podívat. Osobně se na utkání hodně moc těším,“ uzavřel Jícha.