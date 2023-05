V dospělém fotbale určitě ne, možná kdysi v přípravce. (usmívá se)

Víkendové hattricky

Karel Hrubeš, Zaječice

Vladimír Mařinec, Sázava B

Martin Urban, Popovice

Petr Skála, Jankov B

Daniel Slepička, Popovice

Michael Krejčí, Týnec n. S. B

Jak vám bylo na začátku zápasu, když jste po dvaceti minutách prohrávali o dva góly?

Vzpomněl jsem si na zápas s Lešany, ve kterém jsme taky brzo dvakrát inkasovali. Ale věřil jsem, že to tentokrát otočíme. Naštěstí se nám podařilo už do poločasu vyrovnat.

Naopak po hodině hry jste o dva vedli. V tu dobu jste to asi brali za hotové, že?

Nepodařilo se nám hru v závěru zklidnit, což je náš dlouhodobý problém. Navíc tam byla nějaká vynucená střídání. Zbytečně jsme pak chybami vzadu domácí pustili zpátky do zápasu.

V Choceradech je skvělá parta, pochvalují si střelci Kadlec s Čejkou

Váš vítězný gól padl v 90. minutě. Panovala na hřišti velká euforie? Jak jste rozhodující trefu viděl?

Euforií bych to nenazval. (usmívá se) Myslím, že jsme si hlavně oddychli, protože jsme potřebovali na jaře už konečně vyhrát. Bylo to po dobře zahrané standardce z levé strany. Míč se ke mě odrazil ze skrumáže a já jsem se po pravdě soustředil hlavně na to, abych střílel po zemi. Naštěstí to tam spadlo.

Čekali jste takový odpor od jasně posledního týmu tabulky?

V Miličíně jsem už jednou hrál, takže jsem věděl, že to nebude lehký zápas. Navíc jsme přijeli bez několika hráčů základní sestavy.

Kanonýr Deníku: Gólů bych mohl dávat ještě více, uznává popovický Martin Urban

Své střelecké konto jste už zaokrouhlil na číslo 10. Jste s tím spokojený?

Nikdy jsem moc gólů nedával, většinou hraju na defenzivních pozicích, takže celkem spokojený jsem. Je třeba říct, že polovina je z penalt, na které jsem určený. Ale jsem rád, že se mi už povedlo dát i něco ze hry.

Zdroj: Sokol ZaječiceV Zaječicích jste od roku 2021. Jak se vám v klubu líbí? Jaká je parta?

Do týmu mě přivedl kamarád a spoluhráč Martin Šetina, který se historicky zná s naším trenérem panem Procházkou. Dlouho jsem v Zaječicích jen trénoval a snažil se dojíždět domů na jih Čech, kde jsem nastupoval za rezervu Slavoje Český Krumlov, mého mateřského klubu. Ale bylo to příliš časově náročné, takže jsem rád, že můžu hrát v Zaječicích. Parta je velmi dobrá, musím poděkovat zkušenějším klukům za to jak mě i další spoluhráče, co dojíždíme z Prahy, přijali. V zimě jsme měli parádní soustředění kousek od Harrachova, kam jela většina mužstva i realizačního týmu.

V Mezně máme výbornou partu, hraju tu rád, říká kanonýr Tomáš Mrázek

V tabulce jste druzí. Jste s tímto umístěním spokojení? Na první místo už to asi nebude, Pyšely mají obří náskok.

Věřil jsem, že se o titul ještě porveme, protože po podzimu jsme byli druzí jen o šest bodů. Ale začátek jara nám vůbec nevyšel, takže se musíme smířit s realitou a ta je taková, že hrajeme o druhé místo. Dostali jsme se ale do semifinále Poháru OFS, který trenér už před začátkem jara určil jako prioritu. Takže stále máme šanci zakončit sezónu s trofejí.

Byly by choutky postoupit o soutěž výš?

V týmu jsme to popravdě nikdy neřešili, takže můžu mluvit jen sám za sebe. Já bych si postup přál, už jen kvůli fanouškům, kteří jsou v Zaje skvělí a jezdí nás podporovat i na venkovní zápasy. Navíc jsme nedávno několik zápasů s týmy, které hrají o patro výš, zvládli, takže bych se rozhodně nebál, že bysme na to po sportovní stránce neměli. Na druhou stranu, kdo zná hřiště v Zaječicích, tak ví, že na okresní přebor nemá parametry. Je to škoda a doufám, že se to časem změní. Zaječice a lidi, kteří tam fotbal dělají, by si to zasloužili.