Spojení Petr Fišer a rubrika Kanonýr Deníku není nic nového, na podzim roku 2020 se stal nejlepším střelcem víkendu dokonce s šesti trefami. "Poprvé to není, ale nebudu zastírat, že to pokaždé potěší," usmívá se.

"Šest gólů v jednom zápase je moje střelecké maximum. Před rokem a půl se mi to povedlo dokonce ve dvou zápasech za sebou. Tentokrát jsem to mohl překonat, kdybych nebyl dřevák. Ale musím to zaťukat, že i v takových letech mi to ještě docela padá," pokračuje.

Petr Fišer, Sokol VáclaviceZdroj: archiv hráčeJak bylo zmíněno, Václavice o víkendu porazily Jírovice 7:1. Na první pohled jasný zápas, že? Petr Fišer vás ale vyvede z omylu. "Je to nespravedlivé, Jírovice byly celý zápas lepší, technicky nás přehrávaly, držely míč a kombinovaly," říká. A jak se mohl zrodit takový výsledek? "Dali jsme z deseti šancí sedm gólů. Byl to takový paradox, oni nás přehrávali, ale neměli jedinou šanci, ten gól byl po naší chybě," vysvětluje.

Nechybělo mnoho a jeho šestigólové maximum mohlo být překonáno. "Dvakrát mi to výborně chytil brankář, jednou jsem to zazdil já. V klidu jsem mohl dát osm gólů," směje se vyhlášený kanonýr.

Při pohledu do oficiálních statistik v Informačním systému FAČR má na kontě v letošní sezoně 17 gólů. I když… "Dal jsem jich 19, ale dva připsali spoluhráčům. Ale na tom nezáleží, důležité je, že se daří týmu. Na to, jak se scházíme, v jakém věkovém průměru, se držíme nahoře," říká.

Střílení gólů provází celou kariéru Petra Fišera. Je na nějakou sezonu obzvlášť pyšný? "Jedna by tu byla, ale kvůli koronaviru se nedohrála. Mým snem bylo dát 50 gólů za sezonu a tehdy jsem byl po půlce na čísle 25, takže jsem měl nakročeno slušně. Už se mi to asi nepodaří. Jsem rád za to, co jsem dokázal. Góly si počítám, v mužských kategoriích jsem jich dal přes 500. A na to jsem opravdu pyšný," těší ho.

Klub Sokol Václavice je aktuálně šestý ve skupině A III. třídy. "Jako všude, kde jsem byl, je i tady skvělá parta. Kluky znám už dlouho, nalákal mě jeden z mých nejlepších kamarádů Petr Šindelář. Dělá v klubu od a do zet a slíbil jsem mu, že si spolu jednou zahrajeme. Tak jsem to splnil. Rád bych zmínil ještě Pepu Kříže. Je to fantastický hráč. Je mu přes 55, ale je stále platným fotbalistou, neskutečným srdcařem. Měl by být symbolem pro všechny mladé, kteří tomu nedávají tolik, jako tento pardál," vypráví o svém klubu.

Ten se ale potýká s problémem, který sužuje řadu jiných malých klubů - členská základna. "Bolest je všude stejná, málo mladých hráčů. Ve Václavicích hrajeme bez mládežnických oddílů, jen jeden mančaft dospělých. Vesnický fotbal pomalu ale jistě umírá," dodává.

Jestli máte rádi góly, stavte se na nějaký zápas Václavic. V podání Petra Fišera jich určitě spoustu uvidíte!

