První příznaky se objevily u jednoho hráče ve čtvrtek. "Okamžitě jsme provedli PCR test, který dopadl pozitivně. Následovaly v pátek odpoledne PCR testy celého mužstva, realizačního týmu a vedení klubu. Výsledkem testů jsou další dva pozitivní hráči," konstatoval předseda klubu Jiří Hondl a doplnil, že nyní mužstvo zůstane v karanténě (14 dnů), ale během pěti dnů proběhnou kontrolní testy, které určí další postup.

Hostouň se přitom na zápas hodně těšila. Měl být součástí tradičního posvícení. "V celé takřka stoleté historii klubu je to snad poprvé, co se na posvícení nebude hrát tradiční posvícenské utkání. Klubu to bohužel přináší další finanční a sportovní škody, nicméně nařízení KHS stanice plně respektujeme a postupujeme podle obdržených instrukcí. Je to velice nepříjemná situace. Pro klub, hráče, ale i pro celou obec vzhledem k tradičnímu staročeskému posvícení," dodal Jiří Hondl.