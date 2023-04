Ano, na konci minulé sezóny jsem dal čtyři proti týmu Zdislavic. Zápas skončil naší výhrou 10:5.

Dal jste tři góly ze tří šancí nebo to mohlo být ještě lepší?

Tomáš Kadlec.Zdroj: archiv klubuMohlo to být lepší, šancí tam bylo víc, klidně i na šest gólů. Ale jsem rád i za ty tři, které pomohly k výhře.

V okresním přeboru šlo během minulého víkendu o jediný zápas, který se hrál. Čekali jste do poslední chvíle nebo bylo jasné delší dobu dopředu, že to v Choceradech půjde?

V pátek jsme se o tom s klukama bavili a chtěli zápas odehrát, protože v týdnu bychom se tak dobře nesešli. Máme výborného správce hřiště, který se o něj stará a pomáhají i další lidé okolo, ať už se jedná o zapískování hřiště nebo jeho celkovou údržbu. Takže jsme to domlouvali už dřív. Nakonec se u nás odehrály tři ze čtyř naplánovaných zápasů. V sobotu mladší žáci, my a v neděli stará garda. Přeložil se jen nedělní zápas starších žáků.

Kanonýr Deníku: Gólů bych mohl dávat ještě více, uznává popovický Martin Urban

Jaký to byl zápas z vašeho pohledu? Dolní Kralovice jsou poslední, mají na svém kontě pouhé dva body. Byl to relativně snadný zápas?

Jsou sice poslední, ale nemají tak špatný tým. Minulý týden prohráli jen 2:1 s Jankovem. Ani u nás nehráli špatně. Do vedení jsme se dostali po jejich hrubé chybě, do té doby to nebyl moc pěkný fotbal z naší strany. Ve druhém poločase měli šanci snížit na 3:2 a kdo ví, jak by to dopadlo. Ale pak jsme přidali čtvrtý gól a je to úplně položilo. Všichni jsme se pak uklidnili a hráli pěkný týmový fotbal.

Zdroj: archiv klubuV neúplné tabulce jste aktuálně na osmé příčce. Odpovídá silám vašeho týmu nebo to mělo být podstatně lepší? Jaké jsou vaše klubové cíle a plány pro sezonu?

Minulou sezónu jsme postoupili a nevěděli, jak moc silné týmy v přeboru budou. Takže jsme chtěli hrát klidný střed a pak se uvidí. Ale tato sezóna je hodně vyrovnaná, ještě před pár koly byl rozdíl mezi třetím a desátým místem jen pár bodů a i teď je to hodně vyrovnané. Myslím, že máme dost silný tým a jsme schopni porazit kohokoliv, ale jsme nohama na zemi a hrajeme zápas od zápasu. Jediné, co nechceme, je hrát do posledního kola o sestup.

Jak se vám v Choceradech hraje? Jak tam působíte vy osobně dlouho a co se vám nejvíce líbí?

Hraje se mi tady dobře, máme super partu lidí, které fotbal baví. Já osobě v Choceradech hraji od dorostu, takže nějakých čtrnáct let. Vždy se mi tady líbilo, ať dopadne zápas jakkoliv, tak se parta sejde vždy i po zápase. Někteří musí odjet dřív, ale vždy po domácím zápase tam víc než polovina lidí zůstane a probere celý zápas. (usmívá se)

V Mezně máme výbornou partu, hraju tu rád, říká kanonýr Tomáš Mrázek

Ve zmiňovaném zápase se k vašim třem gólům přidal také Jakub Čejka, který má na kontě už jedenáct tref. Jak se vám s ním hraje? Vy dva jste dali téměř polovinu všech gólů týmu.

Kuba je hodně silový hráč. Má tvrdou střelu a nebojí se chodit do tvrdých soubojů. Je mu teprve sedmnáct let, takže bude jen růst. Hraje se mi s ním dobře a dokážeme si vzájemně vyhovět. Chceme hrát hodně útočný fotbal a od nás útočníků se góly čekají, ale není to jen naše zásluha. Na gólech se podílí celý tým a bez nich bychom je dávat nemohli.

O víkendu proběhlo derby… Komu se v Choceradech více fandí? Spartě nebo Slavii? Jak jste na tom vy a kdo podle vás vyhraje ligu?

V Choceradech se víc fandí Slavii, ale i fanoušků Sparty je tam dost. Po zápase jsme šli všichni hned koukat a čekali, jak derby dopadne. Já osobně fandím Spartě a doufám, že ten titul urve. Je teď v dobré formě a Slavii to venku nejde. Takže můj tip je, že Sparta vyhraje ligu a Slavie pohár.

SK Chocerady



"Jsme malý vesnický klub, postavený na komunitě lidí, kteří se zabývají ve svém volném čase fotbalem. Současně máme mužstvo mladší přípravky, mladších žáků, starších žáků, áčko mužů a tým staré gardy. V nadcházejícím ročníku od podzimu plánujeme rozšířit mládežnická mužstva o jedno mužstvo přípravky a dorostu. Naše mužstva se umísťují v okresních soutěžích na předních místech, samozřejmě bychom i nadále v těchto umístěních rádi pokračovali. Naše strategie je založena na vlastních odchovancích. Budujeme travnaté tréninkové hřiště, abychom měli tréninkovou plochu s možností využití na zápasy mládeže a zároveň chceme odlehčit hlavní hrací ploše."



Milan Kocábek, předseda klubu

V kariéře už jsem dal přes 500 gólů, říká václavický kanonýr Petr Fišer

Jakub Čejka: Máme na víc. Věřím, že skončíme v horní polovině tabulky

Jakube, o víkendu jste porazili Dolní Kralovice, dal jste dva góly, jaký to byl zápas z vašeho pohledu?

Jakub Čejka (v modrém) v akci.Zdroj: archiv klubuPrvní poločas jsme nehráli úplně nejlépe, naštěstí oproti soupeři jsme proměnili pár našich šancí a udrželi vedení do poločasu. V druhé půlce byl náš výkon daleko lepší a po naší čtvrté brance už soupeř odpadl fyzicky a my přidali další góly.

Na svém kontě máte v sezoně už jedenáct gólů. Jste s tím spokojený?

Počet to není špatný, ale gólů jsem mohl mít na kontě mnohem více. Ale věřím si, že se mi bude dařit i v dalších zápasech.

Tomáš Kadlec v tom zápase dal hattrick a společně máte na kontě téměř polovinu všech gólů týmu v této sezoně. Jak se vám spolu hraje?

Po změně trenéra hrajeme v novém rozestavení. Tak si oba zvykáme na naše pozice a snažíme se postupně co nejlépe sehrát.

Podívejte se: Vlašim veze ze Slavie bod. Sahala ale po všech třech

V neúplné tabulce jste aktuálně na osmé příčce. Odpovídá silám vašeho týmu nebo to mělo být podstatně lepší?

S postavením v tabulce úplně spokojen nejsem. Tým má rozhodně na víc a věřím, že skončíme v horní polovině tabulky.

Jak se vám v Choceradech hraje?

V Choceradech se mi hraje dobře. Hraji zde asi přes rok a nejvíc se mi líbí nálada v kabině, jsme zde prostě dobrá parta.

Teď o pár pater výše… O víkendu proběhlo derby… Komu se v Choceradech více fandí? Spartě nebo Slavii? Jak jste na tom vy a kdo podle vás vyhraje ligu?

Derby jsme sledovali po zápase v naší naprosto narvané klubovně. Fanoušci Sparty a Slavie jsou zde rozdělení poměrně rovným dílem a vzhledem k tomu, jak nakonec derby probíhalo, zde vládla hodně ostrá atmosféra. A já, jelikož jsem odchovancem Slavie, tak samozřejmě Slavii i fandím. A doufám, že i přes remízu v derby Slavie nakonec získá titul!