„Změnil jsem práci, a když už jsem udělal změnu, tak pořádnou. Fotbal mě vůbec nenaplňuje,“ přiznává střípky do pestřejší mozaiky důvodů, kterého ho přivedly do klubu v rodné vesnici.

Od obnovení šéfuje fotbalu v Ovčárech právě rodina Klobásových. Mladší bratr Tomáš je oficiálně ve vedení, na hřišti provozuje hospodu. Táta tvrdil ještě na jaře muziku v obraně. Přechod právě sem je logickým krokem, čekat se dal ovšem mnohem později.

Vždyť v osmadvaceti letech mohl být Standa ještě dlouhé sezony platný minimálně na divizní úrovni. V Neratovicích to ostatně i prokazoval, ovšem pouze pokud sloužilo zdraví. S ním na jaře bojoval častěji než se soupeři na hřišti.

Bod od postupu? Kaňka se krutého scénáře děsil, super umístění má za neúspěch

Právě pokračující vleklá zranění, s nimiž se potýkal už v Jihlavě, nebo předtím v Mladé Boleslavi, byly pro bývalého mládežnického reprezentanta jedním z pádných argumentů. Ten další zazníval z jeho úst už přesně před rokem. Chtěl být totiž co nejvíce nablízku manželce a třem potomkům. A tři tréninky v týdnu a k tomu zápas o víkendu už vám vezmou pořádnou porci volného času. Když se k tomu přidalo lákadlo zahrát si už jen pro radost bez většího stresu po boku rodinných parťáků, nebylo téměř co řešit.

„Hlavním důvodem byla rodina, děti rostou strašně rychle a chci být více s nimi. Dalším pak zranění a také to, že si zahraju s bráchou. Spolu jsme nikdy nehráli a moc se těším. Bohužel táta skončil, ale myslím, že ho ještě ukecám. On už končí patnáct let,“ rekapituluje ofenzivní hráč, co jej postavilo před diametrálně odlišnou fotbalovou budoucnost.

Šok ve Velvarech, Janečka vystřídá na trenérském postu Hašek!

Zvykat si od podzimu bude muset na úplně jinou úroveň spoluhráčů, přípravy, soupeřů, rozhodčích a všeho dalšího. „Vůbec nevím, co mě čeká,“ přiznává. Jedním dechem ale dodává, že jinam už se s největší pravděpodobností zlákat nedá. „Pár nabídek jsem měl, ale teď už jsem si řekl, že půjdu domů. Nikdo mě už asi nepřesvědčí,“ ujišťuje.

V Ovčárech pak rozhodně neplánuje nějaký útok na postup. Toho si ostatně užil ve žlutomodrém neratovickém dresu v uplynulém ročníku až až. Navíc s nešťastným koncem, kdy na ČFL chyběl nakonec jediný bod. I proto se roční angažmá nehodnotí zrovna snadno.

Neratovická sezona Stanislava Klobásy



17 startů

1396 odehraných minut

9 gólů

2 žluté karty



Bude chybět, zní z Neratovic



Vladimír Kaňka (předseda FK N-B): „Standa se rozhodl u nás skončit kvůli stálým problémům se zdravím. Bohužel jeho zdravotní stav mu neumožňoval nám dále pomoci. Velice nás to mrzí, protože jeho zkušenost a hlavně příprava a střelba branek nám bude chybět. Chyběla nám už na jaře. Vždy když nastoupil, tak týmu nesmírně pomohl.“

„Snažil jsem se pomoct. Odehrál jsem, co jsem mohl. Druhé místo bych hodnotil pozitivně, jako dobré umístění. Abych byl ale upřímný, Most šel za postupem daleko víc,“ vrací se zpět Stanislav Klobása, na jehož rozhodnutí by ani případný postup nic neměnil.

Myšlenkami je nyní daleko více v Ovčárech, kde se snaží utvořit novou partu. „Nikdo nechce postupovat nebo mít velké cíle. Chceme hrát důstojnou roli, zachránit se. Zahrát si na pohodičku a potom si sednout u pivka,“ plánuje a připomíná, že tým z kdysi třetiligové vesnice na jaře dokonce kvůli personální krizi neodjel k utkání. „Táta přemlouval dokola kluky, ať se to dokope se ctí. Vypadalo to bledě. Ani na další sezonu to není bůhvíjaké, ale pár kluků se udělalo a nějaký základ máme,“ slibuje si přece jen pozvednutí.

Nebránil by se mu ani po stránce práce s mládeží. Sám se v Neratovicích věnoval trénování malých kluků. Licenci C si hodlá zlepšit na béčko. Určitou motivací je i v tomto rodina. „Vypadá to, že malý by mohl začít. Když bude chodit, určitě budu mít zápal pomoci mu. Rozhodně ho ale nikam nebudu tlačit,“ uzavírá.

Tomíček se stal nejlepším střelcem přeboru. Za cíl jsem měl deset gólů, říká