Zajímavou stáž ve známém klubu MŠK Žilina mají za sebou trenéři z fotbalové Vlašimi. Trojice Petr Štětina, Petr Štauber a Miroslav Jelínek absolvovali na severu Slovenska štaci zaměřenou zejména na výchovu mládeže, kterou je tamější klub proslulý, od kterého si v Česku už dříve vzaly ponaučení například Sparta nebo Čáslav.

Trenéři Vlašimi absolvovali stáž v Žilině | Foto: FC Sellier&Bellot Vlašim

Vlašimské trio si během stáže účastnilo tréninkových jednotek všech mládežnických kategorií žilinského klubu, kdy jim byly zároveň představeny koncepce a také, jak funguje akademie. Po každém tréninku jim navíc byli k dispozici trenéři všech kategorií. V průběhu jejich pobytu na Slovensku přišla na řadu i konference fotbalových koučů, kde Štětina, Štauber a Jelínek mohly čerpat zkušenosti od kolegů z dalších známých klubů jako jsou německý VFB Stuttgart či Norimberk, nebo anglický West Ham United, jehož A-tým opanoval v Praze finále Evropské konferenční ligy.

„Stáž hodnotíme velice pozitivně, jelikož jsme si odvezli poznatky a vědomosti, které můžeme uplatnit i v našem klubu ve Vlašimi. Trenéři byli velice ochotní, odpovídali na všechno, co jsme chtěli vědět, poskytli nám svoje prezentace a mimo to jsme se mohli volně pohybovat po všech tréninkových areálech, ale i na hlavním stadionu,“ byl nadšený z nové zkušenosti na klubovém webu trenér kategorie do devíti let Petr Štětina.

Žilinský klub je proslulý výchovou mládeže. Jako v jednom z mála klubů hrají převážně jeho odchovanci i za A-tým. Úspěšným zařazováním svých odchovanců do A-týmu má MŠK Žilina i nejmladší tým ve slovenské lize. Z akademie vyšly i takové hvězdy jako ex-sparťané Dávid Hancko s Martinem Dúbravkou či Milan Škriniar. Právě Sparta poslala své trenéry do tohoto klubu už minulý rok na podzim, kteří zapojili některé poznatky do tréninkového procesu.