První parta už to má za sebou. Přibližně dvě desítky členů z fotbalové Vlašimi darovali ve středu krev v transfuzním oddělení benešovské nemocnice. Další skupiny přijdou na řadu později. Termín pro kádr A-týmu se ještě kvůli nabitému programu jarní části ještě hledá.

Zástupci fotbalové Vlašimi darovali krev benešovské nemocnici | Foto: FC Sellier&Bellot Vlašim

„Všechno proběhlo dobře. Nikomu se neudělalo zle, byla sranda, takže pohodička,“ oddechl si tiskový mluvčí klubu Jiří Paýr, který byl jedním ze středečních dárců. Spolu s ním se pod odběrovou jehlou ocitl například trenér brankářů Vladimír Kout. Jinak zbytek tvořili převážně členové staré gardy či hráči B-týmu.

„Bylo super vidět na všech nadšení, se kterým do celé akce šli a poděkování patří každému, kdo s námi pomohl dobré věci. Fotbal není jen o míči a zeleném pažitu, ale i o tom umět pomoci druhým a podpořit dobrou věc. Někteří kluci přišli na odběr dokonce po noční směně a za to tedy klobouk dolů. Ještě jednou díky všem a všichni doufáme, že kapka naší krve někomu pomůže,“ uvedl Paýr, pro něhož se jednalo o premiéru co se týče darování krve.

Hyský: Mám nejvyšší ambice. Chci hrát baráž. Vyjádřil se k Jandovi

Hráči druholigového áčka zatím na termín čekají. „Tohle budeme řešit operativně s trenérem kvůli tréninkům. Záleží také, jak se bude dařit. Kdybychom dostali dřívější termín, tak by to šlo. Takhle před začátkem soutěže v době, kdy finišuje zimní příprava, to nešlo,“ nastínil Paýr s tím, že se konkrétní datum bude řešit v kooperaci s transfuzním oddělením.