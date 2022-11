I. B třída

Velkou vyrovnanost ukazuje I. B třída D a to nejen z týmového hlediska, ale i co se střeleckých statistik týče. Pouze vedoucí Michal Davídek je ustřelený a vede se 14 góly, zbytek elitní desítky je vměstnán do rozmezí dvou gólů. Z benešovských celků se v tomto ohledu dařilo Štěpánovi Průchovi z Teplýšovic, který nastřílel 9 branek. Do TOP10 se dostal i miřetický Rybařík.

14 – Michal Davídek (Sedlec-Prčice)

10 – Zdeněk Šmejkal (Jevany), Michal Zeman (Kácov), Martin Jelínek (Uhlířské Janovice)

9 – Robert Šobíšek (Jevany), Martin Sus (Říčany), Štěpán Průcha (Teplýšovice), Jan Vodička (Kunice)

8 – Marián Prchlík (Sedlec-Prčice), Jakub Bíba (Velké Popovice), František Rybařík (Miřetice)

…..

7 – Pavel Lípa (Sedlčany), Luděk Steinocher (Sázava), Otakar Procházka (Křivsoudov)