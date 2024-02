Fotbalisté staré gardy Vlašimi dotáhli úspěšné tažení v Újezdě až do konce. I přes jistotou prvenství vyhráli i poslední zápas se Semicemi 4:3 a celý turnaj odehráli bez jediného zaváhání.

Stará garda Vlašimi ovládla turnaj v Újezdě | Foto: FCSB Vlašim

Už před posledním zápasem na turnaji bylo jasné, že si Vlašim odveze domů za první místo. Komplikace ale nastaly před utkáním. Soupeři ze Semic totiž chybělo několik hráčů, a tak po domluvě obou týmů mohlo za něj nastoupit několik výrazně mladších hráčů. Do duelu nastoupil i prezident staré gardy 77letý Jaroslav Smažík, jenž si vzápětí odnesl ocenění za nejstaršího účastníka turnaje.

„Nebyl to jednoduchý zápas, protože soupeř měl k dispozici mladší hráče, kteří byli lépe fyzicky vybaveni. No a zde se ukázala krása fotbalu, která není jenom o mládí a fyzické zdatnosti, ale hlavně o fotbalovém umění, zkušenosti, technické a taktické hře. To všechno hráči SG Vlašim předvedli. Ještě jednou bychom rádi poděkovali organizátorům zimního turnaje v Újezdu, našim hráčům a manažerovi Pavlu Čermákovi,“ hodnotil poslední den na turnaji pro klubový web výbor staré gardy Vlašim.