Sluníčko a vysoké venkovní teploty, to je počasí ve španělské Málaze v těchto dnech. Moře si ale čeští fotbalisté příliš neužijí a aby měli co nejvíce sil, tak se paprskům určitě co nejvíce vyhýbají. Pořádné vedro jim totiž velice pravděpodobně bude i v neděli večer, kdy už teplota klesne pod třicítku někam k pětadvaceti stupňům. Ocitnou se totiž v sevření španělského dobývání.

„Oni styl nemění. Mají jej propracovaný dokonale a bude to asi ještě horší než v Edenu, protože je požene domácí publikum. U nás navíc nečekaně ztratili dva body,“ říkal na adresu Španělů Šilhavý.

Premiéra a hned proti Ronaldovi. Na to budu do smrti vzpomínat, říká Vlkanova

Nedělního soka potom přirovnal k Manchesteru City, který se prezentuje pod Pepem Guardiolou podobným stylem. „Každý ví, jak hrají. Soupeři jsou na to nachystaní, mají to nastudované, ale přesto potom City vyhrají Premier League. Nechci říct, že to Španělé úplně kopírují, ale mají obrovskou kvalitu na míči. Tahají vás ze strany na stranu, balon je poslouchá, a když ho ztratí, jdou do represinku a znovu jej získají. Pokud nebudeme odvážní a budeme hrát pouze destrukci jejich pokusů, tak budeme pod obrovským tlakem,“ je si vědom.

Ideální počasí na trénink ?☀️ pic.twitter.com/SzcsNGavtZ — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 11, 2022

Národní tým si bude muset opět dát pozor na sedmnáctiletého Gaviho, jenž vstřelil v minulém utkání jednu z branek svého týmu. „Tihle španělští kluci mají obrovské dovednosti. Gavi to ukazuje už v takhle mladém věku. Můžeme Španělům jen závidět, protože nepochybuji, že takových ve Španělsku pobíhá více a brousí si zuby na Gaviho místo. Příště určitě vytáhnou dalšího,“ mysl ísi trenér.

Ten do brány postaví i třetího brankáře, kterého do nominace povolal - Aleše Mandouse. Změny potvrdil rovněž na levé straně, která v předchozích duelech nepřesvědčila. „Přes ni Portugalci hrozili,“ viděl kouč.

Portugalce naštvala jen cigareta. V Růžové zahradě se Češi budou vařit

Naopak stálice jako Vladimír Coufal či Tomáš Souček by měli být opět připraveni na devadesát minut. „Mluvíme s nimi, kdyby přišli a řekli, že nejsou nachystaní, tak bychom zareagovali. Ale pokud nebudou mít problém, tak pravděpodobně nastoupí,“ objasnil Šilhavý.

Jedenáct dní, tři přelety a čtyři zápasy. To vše zítra ve 20:45 česká fotbalová reprezentace uzavře. Následovat bude už jen čtvrtý přelet do Prahy. „Utíkalo to hodně, zítra se kluci vydají,“ zakončil Šilhavý.