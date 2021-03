„Klukům výzva rozhodně vlila novou krev do žil. Věřím, že i tato akce dopomůže k tomu, aby na pohyb a fotbal nezanevřeli, naopak si k němu utvořili ještě silnější pouto,“ konstatoval na klubovém webu mládežnický trenér Matyáš Hájek, který byl autorem myšlenky této zajímavé konfrontace.

Kromě odchovance Baníku Ostrava, který si ve své kariéře zahrál například i za pražskou Slavii, italské Livorno, anglický Southampton, případně francouzský Brest, se do akce zapojili také Ondřej Brokeš, David Filip, Dominik Pedro, Adam Lupač nebo Jakub Schummer.

Právo výběru disciplín, ve kterých se soutěžilo, měli zástupci mladší kategorie. Se svými zkušenějšími protějšky poměřili síly například ve skoku přes švihadlo, dřepech, angličácích či nožičkách.

Výsledek sice nebyl tím nejdůležitějším, ale je zajímavostí, že někteří talenti benešovského fotbalu dokázali své vzory předčít. „Vidět radost kluků, kteří dokázali ve své výzvě nějakého hráče A-týmu porazit, mě samotnému alespoň trochu připomněla jejich radost ze hry na hřišti. Zároveň je to velká motivací vydržet v organizaci individuálních tréninků pro kluky, než zase na hřiště vlétneme. Nezapomeňme, vždy se můžeme zlepšovat,“ poznamenal Hájek. „Chtěl bych velmi poděkovat všem hráčům, kteří se výzvy zúčastnili a především Pepovi Laštovkovi za vstřícnost a skvělou spolupráci,“ doplnil.

A co na to trenér prvního týmu SK Benešov? „Maty (Matyáš Hájek pozn. red.) měl dobrý nápad. Jsem rád, že mladí kluci mají srovnání a viděli hráče z našeho áčka, jak trénují. Doufám, že jim to alespoň trochu pomohlo, aby na sobě dál pracovali v této nelehké době,“ uvedl Josef Laštovka, který se do akce rovněž osobně zapojil.