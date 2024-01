Fotbalový stadion v Kollárově ulici se od středy může nově pyšnit plně funkčním umělým osvětlením. Stalo se tak nejen za účasti nejvyšších představitelů vlašimského klubu, ale i z řad zástupců města. Slavnostního zahájení se zúčastnil také starosta Luděk Jeništa.

Stadion v Kollárově ulici. | Foto: Veronika Hejnová/FCSB Vlašim

Nejen fotbaloví hráči z řad profesionálů či vlašimská mládež, ale i veřejnost se dočkala. Stadion v Kollárově ulici již disponuje umělým osvětlením. „Jsme rádi, že se podařilo stavbu umělého osvětlení uskutečnit a poděkování patří všem zainteresovaným subjektům – Národní sportovní agentuře, městu Vlašim, zaměstnancům klubu a samozřejmě i stavební firmě, která prováděla samotnou instalaci sloupů. Pevně věříme, že osvětlení zlepší podmínky pro všechny naše týmy,“ uvedl pro klubový web před zahájením provozu předseda klubu Petr Lajda. Kromě něj byly přítomni také sekretář Jaroslav Svoboda a člen výkonného výboru Milan Kuklík.

Oficiálního zahájení umělého osvětlení na stadionu v Kollárově ulici se zúčastnil starosta města Luděk Jeništa. „Fotbal je fenomén a my jako město jsme hrdí na to, že nás klub prezentuje dlouhodobě ve druhé nejvyšší soutěži. K podpoře klubu a především jeho mládeže se hrdě hlásíme a jsme rádi, že se podařila, krom dalších věcí, realizovat i instalace umělého osvětlení, které, jak věříme, bude sloužit jak naší nejmladší fotbalové generaci při přípravě v krátkých podzimních a zimních dnech, tak zvýší atraktivitu fotbalu a přivede do ochozů další diváky na mistrovská ligová utkání,“ prohlásil starosta Vlašimi.

Fotbalový stadion v Kollárově ulici budou moci využívat nejen hráči, ale také mládež a veřejnost na podzim a v zimě pozdních večerních hodinách, kdy už je tma. Zároveň bylo umělé osvětlení podmínkou Ligové fotbalové asociace pro účastníky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, aby ho měli zavedené od nadcházející sezony 2024/2025.