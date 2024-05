Pouť Miřetic v rámci poháru Středočeského krajského fotbalového svazu skončila debaklem. Účastník I. B třídy z Benešovska podlehl v semifinále favorizovaným Psárům vysoko 2:10. Hosté rozhodli o vysokém vítězství smrští gólů ve druhém poločase.

Cesta fotbalistů Miřetic pohárem skončila. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

„Jsme zvědaví, jak si Psáry poradí s naším hřištěm. Pokusíme se je zaskočit. Je to otevřené,“ hlásil před středečním duelem trenér Miřetic David Turek. Hosté ale do zápasu vletěli jako uragán a už ve dvanácté minutě vedli 3:0. Za domácí snížil Brýl. Dokonce dvakrát a ještě jim dal v závěru poločasu naději, když dával gól do šatny na 2:4 z pohledu Miřetic.

Máme hrozně laciných ztrát, říká Kurka. Pomohl by třeba i “hnusný“ gól

Po změně stran už ale pálily ostrými jen Psáry. Mezi 67. a 88. minutou daly dokonce pět gólů a nakonec se zastavili až na dvouciferném počtu. „Zápas byl v naší režii, musím celý tým pochválit za svědomitý výkon. Díky brzkému gólu jsme se uklidnili, hráli naši hru a těžili z kvalitní práce odzadu. I rotace s mladými kluky byla prospěšná, příjemně překvapili,“ chválil po po utkání hostující autor hattricku. Ihor Krasnjanyk.

Miřetice - Psáry 2:10 (2:4)

Branky: 20. a 45. Brýl - 12., 67. a 88. Krasnjanyk, 8. a 25. Azilinon, 74. a 77. (p) Kalous, 5. Proskočil, 59. Kováč, 85. Studnička. Rozhodčí: Petýrek - Špaček, Ladislav. ŽK: 2:0. Diváci: 50.

Miřetice: Kispesta - J. Přitasil, Brožík, Habal (64. Jenšík), V. Přitasil (69. Turek), Moudrý, Pidhurskyj, Brýl, Jantač (82. Kamarýt), Klenot, Kliap (76. Lalouček).

Psáry: Foferka (70. J. Dvořák) – O. Kalous (46. L. Kalous), Kováč, Štancl, Proskočil (66. Kouba), Krasnjanyk, Půlpán, Azilinon (46. Pouček), L. Přeučil, Studnička, Mikyska.