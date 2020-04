V uvažované zkrácené variantě počítalo vedení středočeského fotbalu pouze se zápasy v květnu a červnu, do dalších měsíců už zasahovat nechtělo. To si podle Liby může dovolit jedině profifotbal, nikoliv amatéři. „I tak by to bylo asi náročné pro nás, kluby i pro rozhodčí, ale šlo by to. Přes červnový termín jsme ale jít nechtěli,“ říká Miroslav Liba.

Sezona tedy bude nakonec anulována, postupovat ani sestupovat se nebude. S jednou možnou výjimkou, to je postup do druhé ligy – F:NL. To v případě, že budou dohrány profesionální soutěže organizované Ligovou fotbalovou asociací (LFA). „Pokud se dohraje a někdo sestoupí z druhé ligy, tak tam logicky musí někdo postoupit. A postupujícími by byla nejlepší mužstva z třetích lig podle toho, která mužstva by sestoupila. Sestoupí-li dvě moravská mužstva, tak dvě moravská postoupí apod. Proto byl stanoven pro aktivy ŘKČ a ŘKM (Řídící komise Čech a Moravy) nejzazší termín losování a to je 15. srpen. Aktivy na dalších úrovních na to pak budou neprodleně navazovat,“ vysvětlil předseda SKFS.

Ten přestavil i možné změny do dalšího ročníku soutěží. Určitě se neuskuteční losovací aktiv v podobě z posledních let, tedy jako velká společenská akci spojená s předáváním cen nejlepším klubům i jednotlivcům. Změny budou. Aktiv se letos jako společenská akce s vyhlášením vítězů a předáváním cen konat nebude. „Mrzí mě to, ale nedá se nic dělat. Nejsou postupy a sestupy, nejsou vítězové ani poražení, nelze předávat ceny za předčasně ukončenou soutěž,“ říká Liba, ale navrhne výkonnému výboru SKFS i změnu, která by klubům pro příští ročník měla ulevit: snížení startovného pro kluby pro příští soutěžní ročník na polovinu. „A také vrátíme klubům polovinu kompenzačních poplatků. Pevně věřím, že to kluby budou akceptovat a doufám, že se podaří na podzim soutěže zase rozjet,“ doufá Miroslav Liba.