Pozvánku na nadcházející reprezentační akce obdrželo a přijalo hned pět mladých fotbalistů Vlašimi.

Fotbalisté Vlašimi, ilustrační fotografie. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Českou fotbalovou reprezentaci do dvaceti let čekají dva přípravné zápasy. Ve čtvrtek 11. listopadu nastoupí ve 14:40 v Pesaru proti domácí Itálii. Následně v pondělí 15. listopadu od 17 hodin nastoupí Česko ve Znojmě proti Norsku. Trenér Jiří Žilák do výběru nominoval také dva vlašimské hráče. Obránce Michal Hošek i záložník Jakub Křišťan znovu obléknou reprezentační dres. Oba jsou také náhradníky týmu do jednadvaceti let.