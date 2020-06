Šance pro mladé fotbalisty! Staňte se součástí tradičního klubu z Benešovska

Chcete se stát součástí zaběhnuté fotbalové značky v okrese Benešov? Klubu, který má tradici delší než 85 let? Tak právě tak máte jednu z možností. Stále do konce června probíhá nábor mladých fotbalistů do SK Posázavan Poříčí nad Sázavou.

