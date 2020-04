Na YouTube je možné vidět váš FotbalCast, kam si zvete osobnosti z fotbalu, se kterými rozebíráte různé věci. Kdy a kde vznikl tento nápad?

Nápad se zrodil na konci minulého roku, během vánočních svátků, kdy mě trápila nespavost. Tak jsem místo počítání oveček přemýšlel a zapisoval si nápady, jak bych to měl udělat a koho vše do toho zapojit, aby podcast fungoval tak, jak si představuji. Na začátku roku jsem se potkal s kamarádem, který vlastní studio právě na natáčení podcastů a jemu jako odborníkovi jsem řekl, co chci dělat. Líbilo se mu to, takže mi dal prostor. Jen bych doplnil, že podcast není jen na YouTube, ale lidé si ho můžou poslechnout i na Spotify nebo Apple Podcasts, popřípadě Google play. Což jsou aplikace, které slouží i pro poslouchání podcastů.

Co vás k tomu vedlo?

Chtěl jsem vytvořit něco svého. Nějaký svůj projekt, který bude čistě v mé režii. Dostal jsem prostor, měl nápad, lidé kývli na rozhovor, tak jsem do toho šel. FotbalCast je o fotbale a s lidmi, kteří fotbal milují a rádi se podělí o svoje názory a postřehy. Uvidíme, kam se to posune. Přece jen je to koníček, který dělám po práci.

Radíte se o výběru hostů?

Vybírám, tak nějak pocitově. Koho si myslím, že by lidé rádi slyšeli nebo o kom vím, že má co nabídnout.

Na internetu máte třeba rozhovory s fotbalovými trenéry Davidem Holoubkem a Alešem Majerem. Jací tito koučové byli?

Úplně v pohodě. Oba jsou lidsky naprosto bezvadní a jsem rád, že pozvání přijali. Oba mají o čem mluvit a chtějí se o to podělit, což je fajn. Natáčení mě bavila. Jen doufám, že to bavilo i posluchače.

Máte při natáčení trému?

Mám před každým dílem trému, to k tomu asi patří. A myslím si, že to je i slyšet. (smích) Snad to postupem času opadne.

Máte naplánované další díly?

V tuhle chvíli mám připravené ještě čtyři díly, které nebudou jen o trénování. Budete si moci poslechnout trenéra, který byl čtyři roky v Mexiku, jednoho fyzioterapeuta z ligového týmu, pohled fotbalového agenta a člověka, který chce otevřít akademii v USA. Takže na období karantény mám co zveřejňovat. Díky bohu. Co bude potom uvidíme. Snad dohodnuté rozhovory dopadnou.

Děláte rozhovory s trenéry. Berete to jako inspiraci? Chtěl byste jednou také trénovat?

Inspirovat trenéry, hráče a lidi, co se kolem fotbalu pohybují, je cílem podcastu. Pro sebe to nedělám. Trénování už jsem si vyzkoušel, udělal jsem si B-licenci. Trénovat teď ale není na pořadu dne. Přednost zatím dostává můj fotbal. Ale časem bych se rád trénování věnoval.

Máte za sebou už řadu fotbalových adres. Kde se vám líbilo nejvíce?

Nejspokojenější jsem teď v Poděbradech. Ale super to bylo i v Suchdole. Výborná parta fotbalistů a herně se mi i dařilo, jen to zázemí nebylo to pravé ořechové.

Pocházíte z Kostelní Lhoty, nyní bydlíte v Praze, kde také pracujete. Jak těžké je pro vás skloubit práci a cestování na fotbal?

Jezdíme s Honzou Sirovým autem. Pokud nemůže, dojedu vlakem. Pracuji jako OSVČ a většinu práce zvládnu na dálku právě třeba ve vlaku. Vždy si práci snažím naplánovat tak, abych se na trénink nebo zápas dostal.

Nyní se ale fotbal nehraje. Čím se zabavíte vy ve volných chvílích?

Zajdu se proběhnout, občas kouknu na záznam fotbalových utkání, pustím si seriál nebo se věnuji přítelkyni. Během sezony se přece jen tolik nevídáme, tak teď aspoň zjistí, s kým vlastně žije. (smích)