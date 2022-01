„Děkujeme Filipovi za jeho práci, kterou odvedl v našem klubu a přejeme mu v novém angažmá mnoho úspěchů. Přestup do Slavie je pro něj určitě odměnou za jeho povedené výkony z posledních měsíců, kdy se zařadil mezi nejlepší hráče soutěže,“ sdělil k odchodu opory na klubovém webu sportovní ředitel Vlašimi Jan Jícha.

Podobně mluví o Blechovi také sportovní ředitel Pražanů Jiří Bílek. „Filip byl na podzim nejlepším hráčem ve Vlašimi a jedním z nejlepších hráčů druhé ligy. Pro naši strategickou spolupráci s Vlašimí považujeme za důležité, aby její nejlepší hráči měli šanci probojovat se do kádru Slavie. Filip Blecha odjede s A-týmem na soustředění do Portugalska, po kterém se rozhodne o jeho další nejbližší budoucnosti," uvedl Bílek.

„Ani nedokážu popsat, jak se cítím. Jdu z druhé ligy rovnou do Slavie. Je to obrovský skok, jsem za to moc rád. Jsem strašně šťastný. Doufám, že se ve Slavii chytím a budu s ní bojovat o tituly a poháry," řekl Blecha.

Slavia s výhledem do budoucna angažovala také mládežnického reprezentanta Ichu z druholigového Táborska. Devatenáctiletý záložník se v Edenu upsal do 30. června 2025, ale na jaře ještě bude působit ve Vlašimi.

"Marek je hráčem do budoucnosti. V Táborsku ve svém věku ukázal svou kvalitu, dostal se do mládežnické reprezentace. Věříme, že další důležité zkušenosti s dospělým fotbalem získá na jaře ve Vlašimi," řekl Bílek.

Fotbalisté Vlašimi přípravu teprve zahájí, poprvé se sejdou 10. ledna. Už během prosince ohlásili příchody dvou zahraničních hráčů třiadvacetiletého senegalského útočníka Abdallaha Gninga a Johna Solomona z Nigérie.

