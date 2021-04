Jiří Charvát (Keblov): „Je to naprostý nesmysl. Trest pro Kúdelu od UEFA je neadekvátní. Naopak trest pro Roofea se mi zdá příliš nízký. Pokud tam došlo k nějakému slovnímu útoku, tak to mělo být opačně. Tedy Kúdela měl dostat tři zápasy. V případě Roofea se jednalo se o těžké ublížení na zdraví, trest měl být podstatně vyšší.

Michal Hašek (Maršovice): „Je to pěkný precedent do budoucna, podobných situací by mohly kluby začít zneužívat. Desetizápasová stopka pro Kúdelu je neadekvátní, protože mu to nikdo neprokázal. Je divné, že za ublížení na zdraví je menší sazba než za verbální napadení.

Roman Sedlařík (Teplíšovice): „Je to neadekvátní trest. Když to řeknu jinak, tak je možná lepší už člověku jednu natáhnout než někoho urazit,” poznamenal a pokračoval. „Já bych ty tresty úplně otočil. Díval jsem se na jeden pořad v televizi, ve kterém kardiochirurg Jan Pirk říkal, že Koláře klidně mohl zabít. Roofe by měl dostat měsíc dva možná i půl roku stopku. O Kúdelovi se říká, že to je velmi hodný kluk, myslím, že by to ovlivnilo každého. Teď byl na vrcholu, ve Slavii i reprezentaci podával výborné výkony. Mám pocit, že kdyby Slavia postoupila až do finále, tak by za národní tým mohl hrát až v případě, že by postoupil ze základní skupiny, což je asi z říše snů. EURO je pro něho tabu.