Chybělo málo, aby se ve Vlašimi hrála od léta soutěž nejvyšší. Ošemetná baráž ale vyzněla pro Teplice a ve městě pod bájnou horou Blaník se bude tak nadále hrát druhá liga. Kdo by to byl býval před několika lety řekl, že zdejší klub bude bojovat o postup mezi elitu. Ke 100. výročí by se jednalo o nejlepší dárek. Nicméně i tak se jednalo o velice úspěšnou sezonu. Na jejím konci dostali poděkování i osobnosti, které se v minulosti zasloužili o to, aby se fotbal na tak vysoké úrovni ve Vlašimi mohl hrát.

„Je to dlouhá cesta – deset let! Myslím si, že na Vlašim a české poměry je druhá liga maximum. Pro nás tehdy byl postup ze třetí ligy do druhé top. Mohli jsme se dál rozvíjet a bylo tady hodně kluků ze Slavie, Plzně a brali jsme to jako vývoj a možnost zahrát si druhou nejvyšší soutěž, čehož jsme si vážili,“ řekl Martin Šustr, který dva roky kopal za Vlašim třetí nejvyšší soutěž a postoupil z ní do druhé.

„Hlavně v tom věku jsme o tom tolik nepřemýšleli. Je pěkné, jak to tady vybudovali. Asi to dělají dobře. My jsme si to nějak neuvědomovali. Věděli jsme, že máme dobrý tým a v divizi vše bylo bez problémů. I ve třetí lize se postavil silný mančaft. Bylo dobře, že se postoupit chtělo,“ přidal se další z aktérů exhibičního utkání Tomáš Šilhavý.

Bývalé osobnosti klubu oceňují, kam se Vlašim za několik posledních let posunula, avšak se shodují na tom, že druhá liga je pro klub zatím stropem. „Možná jsou radí, že nepostoupili, protože přeci jenom člověk musí zůstat trošku na zemi. Pro vývoj mladých kluků, kteří přijdou z dorostu je druhá liga optimální. První by na ně byla moc. Samozřejmě teď je vše na profi bázi, což my jsme tenkrát neměli,“ mínil Šustr.

„Určitě chtěli postoupit, pak se ale ukázalo, že tam rozdíl byl. Pro fotbal je dobře. Vlašim má na postup čas. Je tady plno práce, ale asi je může těšit, že si o něj zkusili zahrát. Upozornili na sebe, zároveň je to pro ně závazek, aby neustále tady pracovali a zvelebovali to, pokud budou chtít nejvyšší soutěž atakovat dál,“ prohlásil Šilhavý, který se s Vlašimí dostal z divize až do druhé ligy.

„Postup by byl třešnička na dortu, kdyby vyšel, tak by to byla paráda. Podle mě to tady mají nastavené k výchově hráčů do první ligy a už odtud mnoho hráčů odešlo. Bylo by to hezké mít tady první ligu. Pořád to má vzestupnou tendenci. Za těch x let, kdy se postoupilo do ČFL, tak jde klub neustále nahoru a je to hezké. Dělají to tady dobře,“ uvedl Jiří Šilhavý, jenž se rovněž podílel na postupu ze třetí do druhé nejvyšší soutěže a dokonce vedl Vlašim ve dvou zápasech jako hlavní trenér.

Klub pracuje tak, jak se má

Všichni se ale shodnou na jedné věci, kterou si pochvalují, jak lidé ve vedení klub vedou. „Jednak finanční báze, tak spolupráce tehdy se Spartou, teď se Slavií se prohloubila. Trenér má na výběr z více hráčů. I zázemí je výborné. Je tady umělá tráva, takže zima zajištěná. Nyní je Vlašim stabilní druholigový mančaft, který lidé uznávají,“ pronesl Šustr.

„Výborný! Důkaz, že když se věci dělají dobře a rozumně, tak klub pracuje tak, jak se má. I v těchto podmínkách se ukázalo, že to jde. Důležitá byla spolupráce se Slavií, asi si to sedlo. Lidi tady musí práce těšit. Tím to ale nekončí, vše pokračuje dál. Je potřeba, aby tady fungovala mládež,“ podotkl Šilhavý.

Jim všem ale patřilo v sobotu večer velké uznání a exhibiční utkání, které skončilo 6:6 patřilo především jim. „Ten den byl pro ně poděkováním, že dostali Vlašim tam, kde je dnes,“ vyslovil Ladislav Janda – hráč, jenž si mnoho z bývalých hráčů pamatuje ještě jako spoluhráče na hřišti, po jejich boku odstartovala svou kariéru a který dával oba týmy na slavnostní den dohromady.

Nejen pro něj, ale pro další současné fotbalisty tak je závazek navázat na práci svých předchůdců a navíc ji ještě vylepšovat. „Bude záležet, jaký udržíme mančaft. Kluci dostanou určitě nabídky posunout se někam výš. Máme úplně ten samý cíl, být do třetího místa, ale teď bychom to měli být my, kdo bude hrát nahoře. Doufám, že tomu tak bude,“ nastínil Janda.