V České fotbalové lize je pět nováčků. Ve skupině A to jsou postoupivší Přeštice, v béčku potom Baník Most-Souš a Sparta Kolín, tyto celky postoupily, a sestoupivší z druhé ligy Viktoria Žižkov a Ústí nad Labem.

Benešov hrál v minulé sezoně ve skupině A, nyní bude nastupovat v béčku, opačným směrem putovaly Zbuzany a béčka Bohemians a Dukly.

Do třetí nejvyšší soutěže nejde Příbram B, která bude hrát jen v divizi A, místo ní bude v ČFL béčko Dynama České Budějovice.

Několik přesunů zaznamenaly také divize. Tou možná nejzásadnější je přesun Tochovic z céčka do skupiny A. Pro Tochovice to bude obrovská úleva. Tým původně z divize spadl, ale postup nepřijaly první dva celky západočeského krajského přeboru a Tochovice mohou pokračovat ve stejné soutěži jako v sezoně minulé.

Loni byly Tochovice jako nováček hozeny do céčka jako do vody, aby doplnily stav. „Když zvítězí zdravý rozum, přesunou nás. Vezměte si, že jsme v sezoně jezdili hrozné dálky, celkem sedmkrát to bylo v rozmezí 220 až 280 kilometrů. To je pak výlet na celý den,“ ulevil si tochovický předseda klubu Ladislav Černý.

Postupující z krajského přeboru Dobrovice (skončila druhá za Velimí) byla zařazena do skupiny C. Nakonec bude hrát divizi také Komárov (čtvrtý v KP), ten bude nastupovat v áčku.