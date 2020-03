A právě na zápasy těchto týmů chodí stovky lidí. Například nedělní prohru Vlašimi s vedoucím FK Pardubice sledovalo 650 platících diváků. Jak se se zákazem více než stohlavého publika Vlašimáci vyrovnají, fotbalový činovník FC Petr Lajda, zhodnotil jednoduše. "Budeme čekat, jak se situace vyvine. O víkendu hrajeme venku, takže se nás to prozatím netýká," řekl. Další domácí utkání hraje Vlašim se Sokolovem „až“ v neděli 22. března.

Online reportáž

Předseda SK Benešov Tomáš Novák má už nyní jasno. „V sobotu 14. března hrajeme doma se Štěchovicemi a bohužel musíme stadion pro diváky uzavřít. Fotbalová asociace ČR nařídila utkání odehrát s nejvýše stovkou diváků. Funkcionářů a lidí z obou klubů bude na zápase kolem padesáti. U brány do stovky lidí počítat nebudeme, proto tentokrát diváky do hlediště nepustíme. Škoda, přijeli by i fanoušci ze Štěchovic,“ zalitoval Tomáš Novák s tím, že na poslední domácí utkání přišlo kolem tří set lidí, kteří do klubové pokladny přidali zhruba 15 tisíc korun.

Také proto je na místě se ptát, zda si sportovci řeknou o náhradu ušlých příjmů. „Pokud by nařízení trvalo do konce sezony, tak určitě. Ale kvůli jednomu utkání to dělat nebudeme,“ dodal předseda SK Benešov.