Minulý týden Liberec, nyní České Budějovice. Vlašim si zahrála opět s favoritem a vyzkoušela si jaké to je se postavit celku z nejvyšší soutěže. Tentokrát se projevil rozdíl mezi oběma týmy v zakončení. Hosté zahazovalo jednu příležitost za druhou, v prvním poločase měli tři, ale všechny skončily na skvěle chytajícím domácím gólmanovi Šíposovi.

Jihočeši naopak vyučovali svěřence v efektivitě a skórovali ze všech nabídnutých příležitostí v prvním poločase. „Fotbal se rozhoduje v šestnáctkách a na góly. Herně jsme byli možná i lepší než soupeř. Je to pro nás velké vyrovnání, zdvižený prst. Nejsme schopni dát gól i z té nejvyloženější šance,“ komentoval Martin Hyský.

Záložník Rigo má jasno. Buď Vlašim, nebo první liga

Zatímco při prvním zápase v letní přípravě s Libercem rozhodl Severočeši po změně stran, tak na půdě Dynama bylo jasno o vítězi už o přestávce. Nicméně Vlašim ukázala svou sílu a po promíchání sestav začala stahovat manko. Během úderné čtvrthodiny vstřelila tři góly a dostala se na přijatelný výsledek.

„Jsem rád, že i za stavu 0:4, kdy se protočily sestavy, takže druhá parta svůj poločas vyhrála. Začali jsme dávat góly a myslím si, že výsledek mohli být i lepší než 3:6,“ těšilo vlašimského kouče, který konečný výsledek označil za hokejový.

„První půle lepší, měli jsme tam zkušenější hráče, líbily se mi standartní situace, herně to bylo v pořádku. Druhá půle byla vinou střídání neurovnaná. Mladíci znervóznili, byl to trochu zbytečný chaos, ale jsem rád, že se v tom vykoupali. měla stejně jako s Duklou dobré parametry, když se to pak prostřídalo, úroveň šla dolů.“

Votický Štork: V plánu máme pět přípravných zápasů, generálku máme s Nespeky

Další měření sil s prvoligovým ukázalo Vlašimi rozdíl především ve zkušenostech, které druhý celek loňského ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY pořád stále sbírá. „Ano chybí nám, ale je to taky o kvalitě. Někdy je to v zakončení, jindy zase důraz,“ přemítal hlavní kouč Vlašimi a litoval zejména šance Adama Touly, který zkraje zápasu mířil k tyči, ale Šípos jeho ránu vyrazil na roh. Hyský si jeho příležitost odůvodňoval právě chybějícími zkušenostmi.

Ze zápasu s Českými Budějovicemi ale našel i pozitiva. „Mám radost s Abdallaha Gninga je produktivní, dal dva góly. Stejně tak i minule v Příbrami,“ těšilo Hyského. Příští víkend se Vlašim poprvé a naposled v rámci letní přípravy představí před domácím publikem. Na vlastním hřišti přivítá v sobotu 16. července od 11 hodin třetiligovou Viktorii Žižkov.

České Budějovice – Vlašim 6:3 (4:0)

Branky: 22. a 43. Zajíc, 30. Havel, 45. Švec, 53. Krch, 90. Sladký – 72. a 77. (pen.) Abdallah, 61. Zihanzovič.

České Budějovice: Šípoš – Havel, Broukal, Švec, Škoda, Čolić, Potočný, Zajíc, Hellebrand, Sladký, Hora. Střídali: Janáček – Hais, Čoudek, Vais, Penner, Krch, Skovajsa.

Vlašim: Kolář – John (46. Janda), Langhamer (46. Onije), Toula (46. Gning) Heppner, Černický, Breda (46. Halinský) Hošek (46. Lehovec), Rigo (63. John), Suchan (46. Zinhasovič), Sow.