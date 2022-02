Ulevil jste si o to víc, že jste odešel z Vyšehradu, nad kterým se stahují mračna?

Tak to určitě. V tomhle to nebylo ideální. Všichni jsme věděli, že se tam něco řeší. Nějak jsme si celou záležitost nepřipouštěli. Až v prosinci, když celá věc začala být aktuální. Tak se jenom čekalo, co bude. Naštěstí se mi ozval pan trenér Hyský a jak vše dopadlo, je určitě velká úleva, že jsem se zbavil stresu z toho, co bude a můžu se soustředit na fotbal.

Našel jste tedy ve Vlašimi klid?

Našel jsem ho. Je to tady fajn.

Trenér Hyský už leccos naznačil, nicméně bavil se s vámi, co od vás očekává?

Bavili jsme se o tom, že ve Vlašimi budu patřit k těm zkušenějším hráčům. Budu nějak korigovat hru a pomoci týmu nějakými čísly, abychom společně dosáhli mety, kterou máme. Doufám, že se vše projeví na výsledcích a že nám to půjde jako teď v přípravě.

Je společnou metou baráž o první ligu?

Myslím si, že ambice jsou jasné. Jedná se určitě o baráž. Byla by škoda, že když jsme takhle nahoře a blízko, tak se o ní nepoprat.

Další přestřelka v podání Vlašimi. Tentokrát přehrála rezervu Baníku

Dlouho jste pendloval mezi Příbramí a Plzní. Víte o co se hraje. Pociťujete už na sobě, že bude i na vás, aby se Vlašim dostala do baráže?

Ještě trochu se s tím tady sžívám. Doufám ale, že následně v ligových zápasech to cítit bude a spoluhráči se budou moci o mě opřít jak výkony, tak slovním povzbuzením. Uvidíme v lize a věřím, že tomu tak bude.

Máte prvních 45 minut za Vlašim proti rezervě Ostravě. Jaké byly?

Zápas jsme zvládli, vyhráli jsme, což je nejdůležitější. Když to vezmu z mé osobnější stránky, tak jsem měl stresovější ráno. Takže jsem byl rád, že jsem odehrál poločas. Není to určitě nic, s čím bych byl extra spokojený.

Stresovější ráno! Byl jste nervózní?

Nervozita nebyla, ale bohužel jsem měl bouračku v autě, takže to nebylo úplně příjemné.

Horší okamžiky jste zažil v autě. Nervy během zápasu jste neměl?

To ani nevím. Ze všeho jsem byl zmatený, protože se jednalo o mou první autonehodu. Byl jsem z toho nesvůj. Poté jsem přijel pozdě na zápas. Vše bylo narychlo. Nechci se na to vymlouvat. Nebylo to nic příjemného. Měl jsem hrát první poločas, pak se sestava přeskládala.

Vlašim má za sebou tři přípravné zápasy a ve všech byly gólové hody. Zvykáte si pomalu na to?

Zvykám, ale je to v pohodě. Raději vyhraji 5:3, 5:2 než na jeden gól. V tomhle je to pro mě jako pro útočného hráče fajn, že se dostáváme do šancí. Samozřejmě je škoda, že dostáváme branky. To je vina celého týmu, nejen obrany. Nicméně je dáváme, tak je to super.

Nicméně trenér vás asi za tolik inkasovaných gólů nepochválí.

Je rád, že vyhráváme. Obdržených gólů je relativně dost. Máme ale měsíc do soutěže a věřím, že si vše sedne a bude to lepší, jak dopředu, tak dozadu.