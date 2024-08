Páteční večer bude patřit velkému lákadlu. Vlašim doma vyzve ještě na jaře prvoligový Zlín. „Určitě to bude zajímavý duel, který by mohl nalákat i fanoušky. Moc nevíme, co od nich čekat, protože v jejich týmu došlo ke změnám a musíme k tomu opět přistoupit zodpovědně a snažit se získat tři body, abychom našim fanouškům na domácím stadionu dělali co možná největší radost. Samozřejmě za všechny kluky v kabině chci všechny pozvat do ochozů stadionu,“ zve na vlašimském webu fanoušky na stadion záložník Jan Záviška.

Kromě Vlašimi rozehrají v pátek večer novou sezonu také Teplýšovice, jež vyzvou na úvod rezervu Sedlčan. Víkend bude primárně patřit okresnímu poháru. Obhájci trofeje z Nespek B začnou cestu za obhajobou domácím duelem se Struhařovem.

V neděli pak kromě okresního poháru bude hrát doma Poříčí nad Sázavou v rámci krajského přeboru a Kondrac při obnovené premiéře v I. B třídě vyzve těžkého soupeře z Nové Vsi pod Pleší.

PÁTEK 16. SRPNA

Chance Národní liga: 18:00 Vlašim – Zlín

7. liga (I. B třída D): 18:00 Teplýšovice – Sedlčany B

SOBOTA 17. SRPNA

Okresní pohár: 14:00 Netvořice – Neveklov, Kamberk – Miřetice B, 17:00 Čechtice – Teplýšovice B, Heřmaničky – Krhanice, Libež, Křivsoudov, Týnec nad Sázavou B – Poříčí nad Sázavou B, Dolní Kralovice – Trhový Štěpánov, Tichonice – Miřetice, Lešany – Olbramovice, Bystřice – Ratměřice, Drachkov – Jírovice, Chotýšany – Soběhrdy, Čerčany – Chocerady,

NEDĚLE 18. SRPNA

5. liga (krajský přebor): 17:00 Poříčí nad Sázavou – Tochovice

7. liga (I. B třída D): 17:00 Kondrac – Nová Ves pod Pleší

Okresní pohár: 14:00 Nespeky B – Struhařov, 15:00 Vrchotovy Janovice – Mezno, 16:00 Zdislavice – Divišov, Přestavlky – Týnec nad Sázavou, 17:00 Načeradec – Votice B, Louňovice pod Blaníkem – Veliš, Zaječice – Jankov, Úročnice Benešov – Maršovice, Popovice – Bílkovice, Pravonín - Ostředek