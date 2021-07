Klubové barvy, logo, zřetelně čitelné nápisy. To je prostě autobus TJ Pátek.

Na konci roku 2020 se vedení klubu poprvé začalo vážněji zabývat myšlenkou přihlásit žáky do krajské soutěže. A místem byla „kancelář“ u v klubu, jak jedno netradiční místo trefně nazývají. „Začali jsme řešit, jak se dostaneme na zápas a kolik by bylo potřeba aut, pokud budeme jezdit po celém kraji. Nakonec jsme skončili u autobusu. Diskuze rovnou sklouzla k tomu, co je potřeba. Ze začátku jsme netušili, že to, co jsme brali jako takový průzkum situace ´co by kdyby´, skončí nakonec řidičskými oprávněními pro čtyři naše členy a koupí autobusu,“ usmívá se jeden z členů páteckého výboru Patrik Bartheldy.

Jenže vyvstala další otázka. Nový autobus musí přece někdo řídit. I s tím si v Pátku poradili „Předcházelo tomu rozhodnutí, že zkoušky D1, což je oprávnění na počet přepravovaných osob šestnáct plus řidič, nahradí zkoušky na velký autobus. Rozhodl Milan Kuba, když řekl: Pokud v budoucnu budeme potřebovat větší autobus, tak znova zkoušky dělat nejdu,“ popsal důležitý okamžik rozhodnutí Bartheldy.

Otcem myšlenky na řidičské oprávnění byl právě Bartheldy společně s Pavlem Machem. Zájem projevil i Milan Kuba, další trenér žáků. A přidal se ještě jeden. „Po zahájení prvních jízd jsme se o tom ještě v sauně bavili se Zdeňkem Vančurou, funkcionářem a dlouholetým hráčem TJ Pátek, který se k nám hned s vervou přidal,“ potěšilo páteckého bafuňáře.

Pro Zdeňka Vančuru se jedná ještě o zajímavější příběh. Jeho otec byl celoživotní řidič autobusu a Zdeněk tím, že řidičák udělal, pokračuje v rodinné tradici. „A věří, že táta se na něj ze shora kouká, když autobus řídí. Má náš velký obdiv, že ve svých pětašedesáti letech se s námi na to vrhnul. Moc děkujeme autoškole Jiří Bošina za přípravu na řidičské oprávnění. Věříme, že neskončí jen u nás čtyřech a i ostatní zájemci se třeba v budoucnu přidají,“ přidal zajímavost Bartheldy.

Hlavním důvodem koupi autobusu byla podle funkcionářů mládež. Žáky Pátek pro sezonu 2021 - 2022 přihlásil do krajské soutěže. „Je čím dál tím méně rodičů, kteří společně s námi trenéry jezdí na zápasy. Taková je doba a my jako oddíl se jí musíme přizpůsobit, protože jen díky tomu jsme schopni udržet hladké fungování a dobrou náladu v klubu. Největší problém pociťujeme v tom, jak přepravovat mužstva k zápasu u kategorií mladších a starších žáků a dorostu. Trenér mládeže před zápasem řeší kromě samotného trénování a nominace hráčů, zápis, dresy, ale i právě dopravu na zápas. Tímto trenérům chceme alespoň částečně ulevit a navíc je to i téma, o kterém si nyní lidi často povídají a vidí, že v Pátku to s fotbalem a mládeží myslíme stále vážně,“ je pyšný na své působení v klubu Barthely.

Jedna věc je investice do autobusu, druhá do řidičských oprávnění a třetí budoucí náklady na údržbu autobusu. „Nevěřil byste, kolik lidí se nás už na to zeptalo,“ směje se Bartheldy. „Jednalo se o nízké jednotky stovek tisíc korun. Návratnost má několik proměnných. Předpokládáme, že v horizontu dvou až tří let bychom mohli považovat tuto investici za dobrou,“ věří funkcionář.

Bude záležet na vytížení autobusu, technické kondici a také na zdatnosti nových řidičů. „Těm přeji mnoho šťastných kilometrů za volantem. Kapacita autobusu je dvacet tři osob a řidič. Domníváme se, že to bude i velmi dobrá reprezentace naší obce a sponzorů, které jsme nezapomněli na náš nový autobus dát,“ vypíchl důležitý faktor Bartheldy.

Pátek bude v tomto ohledu výjimečný. Autobus téměř žádný okresní klub nemá. Dříve bylo spíš normální, že skoro každý klub vlastnil autobus a měl svého řidiče, ale za poslední dobu nejen z okresních, ale i krajských fotbalových klubů vymizeli, a to z důvodu stále větší odpovědnosti za přepravované osoby a neochoty využívat vlastní volný čas pro dobrovolnou činnost ve sportovním klubu. Proto si dnes prakticky každý oddíl dopravu objednává či realizuje vlastními silami za pomoci všech, kdo mají auto a chtějí na zápas řídit.

Patrik Bartheldy je stále aktivním hráčem. Že by tedy nastala možnost, že bude řídit autobus jako hráč? Že k zápasu mužstvo odveze, odehraje a zase budete řídit domů? „Aktivní hráči jsme s Milanem Kubou z klubových řidičů dva. Předpokladem, aby se tohle mohlo stát, je zdraví, a mohli jsme v našem věku vyběhnout na hřiště a cítili se u toho ještě dobře. Určitá motivace k recesi to samozřejmě je,“ nebrání se neobvyklé činnosti Bartheldy „Teď se spíš připravuji na to, abych byl schopen vyběhnout k zápasu na našem hřišti pod umělým osvětlením 10. července od 21 hodin proti Červeným Janovicím,“ doplnil.

Než Pátečtí autobus zakoupili, tak se s ním projeli. „Naše „poprvé“ tedy máme již já a Pavel Mach za sebou. Nejvíce se těšíme, až bude autobus polepený do našich klubových barev. Přebírat si ho budeme 7. července,“ uvedl Bartheldy.

Autobus představí klub příznivcům při oslavách. To by mohla být pro fanoušky další skvělá atrakce. „Přesně tak to máme v plánu. 10. července si bude moci každý autobus zblízka prohlédnout a zároveň plánujeme i malou okružní jízdu okolo vesnice. Již nyní vidíme zájem a těšíme se na všechny příznivce a fanoušky, kteří k nám v sobotu 10. července dorazí. Bude to pro nás velká sláva,“ dodal Bartheldy.

Chcete vidět autobus Pátku v klubovém hávu v plné parádě? Máte možnost 10. července na hřišti v Pátku.