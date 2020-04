Je to už více než jeden měsíc, co byla zahájena veřejná sbírka pro fotbalistu Čerčan Lukáše Berku, která má za cíl zajistit dostatek finančních prostředků na jeho léčbu a rehabilitaci. Od oznámení sbírky dorazilo na transparentní účet 141 finančních darů v celkové výši přesahující 300 tisíc korun.

Čerčany vyhlásily veřejnou sbírku na pomoc Lukáši Berkovi. | Foto: Slavoj Čerčany

„Je to naprosto skvělé číslo. Ani v nejmenším nečekali, jakou vlnu solidarity tato akce vzbudí. Je naprosto skvělé vidět, jak i v této nelehké době není lidem Lukášova situace lhostejná a dokáží přispět i v situaci, kdy ne každý může říct, že ví, co ho v dohledné době čeká. Za to vám všem, kteří jste přispěli, patří obrovský dík,“ uvedl Sokol Čerčany na svém webu.