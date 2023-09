Osobnost Deníku Turek: Fotbal jí i s ním spí. Je to práce na 24/7, říká

V okresu Benešov nenajdete moc osob, které by byly tolik vytížené jako on. Sekretář Středočeského fotbalového krajského svazu (SKFS) Tomáš Turek má toho na práci hodně. S nejpopulárnějším sportem na světě je navíc spjat tolik, že jím žije každý den v roce. Moc si neodpočine. „Neustále se můžete setkat s něčím novým, co jsme třeba ještě neřešili,“ říká o své práci Osobnost Deníku.

Tomáš Turek se stal sekretářem krajského svazu | Foto: SKFS