Osobnost Deníku Tomáš Říha je v Sedlčanech spokojen. Do Votic by se rád vrátil

Už v létě pomýšlel o přestupu z Votic do Sedlčan. Na něj si fotbalový záložník a nejnovější Osobnost Deníku Tomáš Říha musel počkat ale až do zimy. Dočkal se. Jak sám říká 25letý hráč říká, tak bylo už na čase zkusit něco nového. V dresu Tatranu je spokojen a dal zatím tři góly. Do předchozího působiště by se ale rád vrátil. Už jenom kvůli tomu, že celku z Benešovska větší dobrou budoucnost díky slibnému dorostu.

Tomáš Říha přestoupil v zimě z Votic do Sedlčan | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Osobnost Deníku Osobnost Deníku Radek Šírl. Nechal se ukecat. V čem je pro něj okres neznámou? Na jaře ozdobil fotbalový okresní přeboru. Bývalý reprezentant Radek Šírl se nechal pro… Přečíst článek > V zimě jste přestoupil z Votic do Sedlčan. Spadly z vás ty otěže, že už nemusíte hrát o záchranu?

Spadlo. Rád bych klukům ještě pomohl, ale už jsem chtěl zkusit něco nového. Situace už na záchranu nevypadala. Už jsem měl nabídku v létě a mohl jsem jí zkusit, ale chtěl jsem ještě Voticím pomoct. V Sedlčanech jsem spokojený, je tam super parta. Rád bych se do Votic ještě vrátil. Se Sedlčany jste se už oťukávali v létě. Proč jste přestoupil až v zimě?

Právě kvůli tomu, že ve Voticích spoustu kluků odešlo, takže jsme se domluvili, že jim ještě pomůžu, aby se tým nerozpadl úplně, takže jsem ještě půl roku zůstal. V zimě jsem už ale chtěl odejít. Jak tomu pomohla situace, že Votice jsou s velkým odstupem na dně?

Nevím, jestli kvůli sestupu, ale fotbal už mě tam tolik nenaplňoval. Neměl jsem motivaci a potřeboval jsem zkusit něco jiného. Jak jste opouštěl Votice, když se takhle trápily?

Horší pro mě bylo opustit tu partu. Ve Voticích jsem byl pět let a partu tam mám pořád super. Doufám, že budou bojovat a že se tam ten kolektiv nerozpadne úplně. Dorost tam je dobrý, takže budoucnost tam bude. Kritika byla oprávněná, přiznal Kramný. Je vyhořelý. Dál? Pauza i kariéra sudího Nyní jste v Sedlčanech, kde dáváte i góly. Jaká je parta tam?

V Sedlčanech je parta super. Jsou tam všechno mladí kluci a přijali mě úplně v pohodě. Navíc jste zapadl i herně. Dal jste tři góly, pak ale váš příspěvek opadl. Čím to?

Teď jsme měli těžší kola a výsledky nebyly moc dobré. Zachránění už snad jsme. Teď budeme lehčí soupeře, tak snad už budeme taky bodovat. V krajském přeboru jsou rozhodně těžší soupeři než v I. A třídě. O čem je tato soutěž?

Určitě o kvalitě. Vše se hraje ve větší rychlosti, kvalitě. Zase vršek A třídy taky není špatní. Tam jsou už týmy, které umějí hrát. V Sedlčanech jste se stal už třikrát týmovým dřevákem. Co říkáte na tenhle unikátní hattrick?

Doufám, že hattrick a konec (směje se). Snad už budou padat góly a dřevákem být přestanu. Hrubky gólmana darovaly Sedlčanům tři body ze hřiště posledního Už jste naznačil, že byste se chtěl do Votic vrátit. V jakém časovém horizontu?

To nedokážu říct. Dokud na to mám, tak chci hrát vyšší soutěž a až forma nebude a přestane mě fotbal bavit, tak se vrátím níž. Teď ještě na to mám a chtěl jsem hrát výš. Pomůžu tak Sedlčanům. Tam byly cíle skončit do pátého místa. Nyní ale na něj ztrácíte devět bodů. Přehodnotili jste ambice?

Těžko říct. Teď budeme mít lehčí soupeře a snad ztrátu na páté místo ještě stáhneme. Sedlčany jsou jediným týmem, který porazil Milín. Jaká je tohle pro vás výzva?

Určitě velká. Milín bude mít taky motivaci. Pojedeme tam s neporaženou náladou a budeme ho chtít porazit podruhé.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu