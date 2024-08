Klub poblíž Benešova se mu stal osudným. Vždy se sem rád vracel. Do Nespek se vrátil ihned po ukončení profesionální kariéry. I když poté následně volil cestu zpět do Prahy, aby si zachytal ještě Českou fotbalovou ligu či divizi.

close info Zdroj: FAČR zoom_in Petr Králíček - předseda Nespek„Nespeky jsou se mnou fotbalově spojené od malinka Mám k nim fotbalově vřelý vztah od doby, kdy jsem tam mohl chytat od dorostu, což mi určitě pomohlo v kariéře. Mám tam dům a bydlím tam,“ hlásí Králíček. Láska k milovanému klubu je tak velká, že na sklonku aktivní kariéry vyměnil kopačky a rukavice a za funkci a nyní je už dlouholetým předsedou klubu a zároveň také druhým asistentem trenéra.

„Úplně přesně nevím, jak dlouho jsem ve vedení klubu či dělám předsedu. O fotbal respektive A-tým se starám od té doby, co jsem se vrátil dochytávat I. B třídu – asi do 50 let. V současnosti je to 12 let,“ uvádí Králíček.

Velkou odměnou za jeho úsilí byla loňská sezona. Nespeky si zahrály divizi a největším dárkem byl postup v MOL Cupu přes favorizovaný Motorlet a následný souboj s druholigovou Jihlavou. „Pohár byl pro nás asi top. Dostali jsme se přes Motorlet dál a mohli jsme přivítat profesionální klub z Jihlavy, což bylo za mě nejvíc, co mohlo v Nespekách být,“ přiznává 61letý funkcionář.

Na pozici předsedy chce působit dál. „Pokud mě to bavit bude, tak asi to dál dělat budu,“ podotýká Králíček. Rád by, aby se divize časem do Nespek vrátila. Mnozí tento scénář považují za science fiction, nicméně on sám tomu věří. „Nejedná se o nereálnou záležitost. Pokud by všechno fungovalo tak, jak mělo, tak není mimo mísu. Zjistili jsme, že se hrát dá a určitě bychom se poučili z chyb, které jsme udělali. Ke konci jsme byli už divizním mančaftem,“ uzavírá Králíček.