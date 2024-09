Čím to, že vás fotbal takhle pohltil?

Mám ho rád od mala, co jsem se postavil na nohy a to mě drží téměř 50 let. Pokud jsem někde potřebný a můžu pomoct, tak se o to pokouším, dovolí-li čas a zároveň mi to dává smysl, člověk stíhá spousty věcí, když chce. Mám výhodu, že jsem celkem flexibilní.

Jak se vám daří skloubit role hráče a trenéra?

Naprosto v pohodě, zatím to i partnerka toleruje. Pokud se mi kříží trénink či zápas dospělých a dětí, dávám přednost dětem, za chlapy jdu, když mi zbyde čas.

Která z těch dvou vás baví víc?

Určitě trénování dětí, ale pořád si i rád zahraji, užívám si každého zápasu, uvědomuji si, že už to nemusí trvat dlouho v mém věku, ale slíbil jsem synovi, že si spolu zahrajeme za dospělé, tak bych měl ještě 3 roky vydržet…

Jaké je pro vás trénovat takhle mladé kluky?

Je to náročná disciplína, ale je to fajn. Mám radost, když kluci něco pěkného „sehrají“ a odmakají jak zápas, tak trénink. Co mě ale nejvíc dostává jsou emoce na hřišti a s tím spojené reakce dětí, ale i rodičů.

Mohl byste to rozvinout?

Je u toho i sranda. Menší děcka jsou bezprostřední a rodiče ne vždy jsou úplně fotbalově znalí, tak se jedná o směs často vtipných hlášek, kdy se člověk od srdce zasměje a pobaví.

Jaký jste trenér?

Hraji si s detaily a inklinuji k disciplíně, bez ní to nefunguje a u ní vše začíná a končí.

Jaká je vaše filozofie a vize ohledně trénování?

Radost ze hry, nasazení, fotbalovost, respekt ke spoluhráči a soupeři, aby kluci uměli hrát fotbal a nejednalo se o nakopávanou a bavilo to jak je, tak rodiče, když se přijdou podívat. K tomu hrát ofensivně a kolektivně, aby to nebylo jen o jedinci, byť u dětského fotbalu toto téma rezonuje. Nebráním jim, aby se rozvíjeli individuálně, ale s mírou, aby zároveň tolik netrpěl kolektiv, přeci jen je to kolektivní hra, byť jde o dětský fotbal.

Na co se v kategorii nejvíce zaměřujete?

Na všechno, od přístupu po fotbalovost. Je to souhrn věcí, učíme umět si naběhnout, udělat kličku, nahrát, dát průnikovou přihrávku, udržet pozornost a tak dále. Zkrátka od všeho něco. Jak rostou, tak postupně přidáváme taktiku.

U dětí se tolik nedbá na výsledek. Jak je učíte přijímat, že i prohra je součást života a cesty, po které jdou?

Úplně standardně. Naplánuji takové zápasy, aby vyhráli i prohráli. Přitom jim vysvětluji, že to tak bude nejen ve fotbale, jednou prostě vyhrají a jednou prohrají, ale co si budeme povídat, výhra potěší nejvíce. Když byl soupeř lepší, tak jim říkám, že to tak je a musí tohle přijmout. Pochválím je ale, když zápas i přes prohru odmakali, zahráli svoje a když více potrénujeme, třeba je příště porazíme. Mí svěřenci se tyhle věci naučili brát a vědí, že první, co od nich chci, je nasazení, dobrý výkon a až poté výsledek, ten mě zajímá až na třetím místě, ale to neznamená, že i nyní nevidíte slzy na hřišti.

Je něco, co jste se při trénování dětí naučil vy sám a aplikoval do vlastní hry?

Asi vnímání více okolí a duševní rozvoj, že mě obohatil ve spojitosti s dětmi. Je to jiná rovina. Co se týče hry, tak mě nic nenapadá, už se motám ve fotbale asi příliš dlouho, aby mne něco zaskočilo. V současnosti vnímám určitě rozdíl v tom, že je důležitější rozvoj dětí, než co se hrají muži, ale i ženy za soutěž dospělých.

Jaké plány máte nyní se svými svěřenci?

Snažit se nadále o pěkný fotbal a příští rok možná zkusit krajskou soutěž, bude-li to možné, uvidíme jak to dopadne. Postupuji s nimi od mladší přípravky a teď už jsme v mladších žácích. Rád bych s nimi postupoval dál a dál. Neplánuji je opustit.