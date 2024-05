Máte vyhlídky už směrem k profesionálnímu fotbalu?

Do toho mám ještě daleko. Dělal bych tam nějakou trojku či chytal za béčko, což by mi třeba půl roku nevadilo. Teď vzhlížím ke druhé či třetí nejvyšší soutěži. Kvalita je tam úplně jiná. Nasbíral bych tam zkušenosti a rozjel bych tam i marketing.

Do jakých výšin by se rozjel vámi zmiňovaný marketing?

Věřím, že z mé strany by mě lidi přestali brát jako nějakého amatéra a začali vnímat jako profesionální. Obrat by se zvýšil okolo milionu měsíčně.

Máte vysněnou nějakou soutěž či tým?

Chtěl bych si vyzkoušet zahraničí. Láká mě tam všechno. Kultura. Také bych musel vystoupit ze své komfortní zóny. Nejdřív se musím dostat do ligy. Chci hrát taky v Česku, protože se tady na vás dívají lidi trošku jinak.

Kde v zahraničí byste chtěl působit?

Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko, Kypr. Někde u moře, kde bude teplo. Zvládl bych ale i Anglii.

Nyní jste ale v Benešově, Jak byste zhodnotil vaše dosavadní působení na jaře?

Za mě docela pozitivně. První dva zápasy jsem začal v bráně. Sice jsme je prohráli, ale ne tak úplně moji vinou. Dostali jsme góly z penalt. Ale jinak v pohodě. Tréninky jsou kvalitní. Kouč Mikolanda je má hodně precizní. K tomu se musím dostávat do brány a snažit se, abych chytal. Mé ambice jsou ty nejvyšší. Chci jít nahoru a dostat se do ligy. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat

Nyní jste ale udělal krok vzad, když jste z České fotbalové ligy zamířil do divize. Udělal jste správný krok?

Nechtěl jsem dělat krok zpátky, protože jsem se bál, že bych se mohl zahrabat. Byl jsem zvyklý ze Sigmy Olomouc či Žižkova na jiné týmy. Po angažmá v Hostouni jsem řešil nabídku i ze druhé slovenské ligy. Nyní celou situaci vnímám tak, že jsem udělal jeden krok vzad, ale poté dva dopředu.

Jak jste domluveni s Benešovem?

Zatím mám kontrakt do konce sezony.

V bráně se střídáte s Jakubem Schummerem. Jak si vyhovujete?

Je to super. On je super kluk. Na trénincích se hecujeme. On má taky svou kvalitu a chytá ten lepší. Oba dva máme tygři skoky, jsme dynamičtí. Kuba je dobrý gólman a já mu nechci nic kazit. Chci si odchytat půl rok, jít výš a posouvat se dál.

Jak probíhá komunikace mezi vámi a trenérem ohledně toho, kdo bude chytat?

Většinou se dozvídáme v den zápasu, kdo bude chytat. Ale třeba, že budu chytat proti Spojům, jsem se dozvěděl, že budu chytat v pátek po tréninku.

Už když jste přestupoval do Benešova, tak se všude psalo, že přichází účastník reality show Love Island. Jak tahle nálepka dokázala člověku změnit život?

Nálepka Love Islandu už u mě bude asi navždycky. Lidé nevědí, že už bych nemusel de facto pracovat. Fotbal dělám za drobné a hraju ho od čtyř let, protože mě naplňuje. Jednou bych se jím chtěl živit, což bych chtěl dokázat hlavně sám sobě. Jinak bych se mohl věnovat čistě influenceringu, točit si fotbalový content a být za vodou. Veřejnost tohle nevidí a občas do mě tepe. Přitom se snažím o něco a vůbec bych nemusel. Žiju si svůj život a jdu si svou cestou.

Vědí o vás víc fotbalové kluby díky účasti v reality show?

Určitě jsem se ukázal. České prostředí ale není na něco podobného zvyklé. Například v Anglii má každý fotbalista v páté lize statisíce sledujících, ve čtvrté miliony a ve třetí ještě desetkrát tolik. Tak to je skoro všude. Jenom tady je to brané všude. Chtěl bych být tím, kdo uvede tuhle novinku na trh. Podobně je na tom například Štěpán Šebrle z Dukly, který má z toho také příjmy.

Jedním z mála průkopníků je aktuálně sparťan Jan Mejdr, který dělal videa v Sokolově. Berete od něj inspiraci?

Inspirace tam určitě je. Už má něco natočeného, takže si od něj beru, jak v tom chodit. Když jsem vyšel z Love Islandu, tak jsem byl úplně nový. Až teď přicházím, co mi funguje a dělám. On je ode mě starší o deset let, takže občas něco prohodíme. Znám se s ním. Máme stejného kondičního trenéra, který ho dostal do ligy.

Jak influencerství vnímají spoluhráči v kabině?

Občas si ze mě dělají srandu, že třeba netrefím balón a tam si dávám, jak ho trefím krásně. Nohy jsou zrovna moje velká přednost. Trénuji a driluji je na denní bázi. Že mi občas míče uletí, tak buď terénem nebo mentálním nastavením. Občas na to reagují kladně, ale když pak potřebují něco zařídit, tak se jím hodím.

Dají se nějaké výzvy natočit i v benešovském prostředí?

Už jsme točili jednu a určitě se dají nějaké udělat. Občas je to těžké. Teď naposled se sice vyhrálo a v úterý na tréninku byla dobrá atmosféra. Chci Benešov propagovat, ale nemůžu si dovolit, abych točil nějaké hlouposti a zároveň upozadil fotbal, protože by mi to jinak ostatní dal sežrat. Takže si věci točím sám po tréninku se svým štábem na jiným hřiště a jindy.

Je pro vás těžší skloubit trénink a natáčení i z toho důvodu, že hráči jsou amatéři, chodí do práce a nemají tolik času?

Právě. Když je člověk profesionální fotbalista, tak marketing jde sám nahoru. Kdybych byl například v prvoligovém klubu, tak každý z nich má marketingové oddělení, které by se mnou videa řešila, točila se mnou. Byli bychom na hřišti a nikomu by to nevadilo. Věřím, že bychom prodávali dresy. Věřím tomu, že kdybych byl v lize, tak bych udělal týmu dvakrát větší obrat, sobě dokonce třikrát.

Co všechno si musíte sám obstarat při natáčení videa?

Je to složité. Teď jsem točil jedno fotbalové video. Na něj byly potřeba čtyři kamery, dva kameramani, jeden střihač. Hrubý střih se dělal pět hodin a ještě nebylo hotovo. Chce to čas, nápad a k tomu vystupovat před kamerou, s čímž jsem na začátku taky bojoval kvůli artikulaci.