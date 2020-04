ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Jde o předvídatelné rozhodnutí, které nejen respektujeme, ale naprosto se s ním vzhledem k vývoji současné situace ztotožňujeme. Za současné situace by se soutěže by prakticky nebylo možné soutěže řádně dohrát,“ sdělil Deníku předseda výkonného výboru OFS Benešov Miroslav Garaja s dovětkem, že kluby z okresních fotbalových soutěží budou o dalších krocích OFS Benešov informováni prostřednictvím oficiálního webu.

„Samozřejmě, že nás to netěší, ale dalo se to očekávat. Ač by se mohlo zdát, že teď nás čeká spousta volného času, opak bude pravdou. Čeká nás série jednání se sponzory, realizačními týmy i hráči, se kterými budeme jednat o smlouvách. Zatím je ale všechno čerstvé, uvidíme, co přinesou následující týdny,“ vyjádřil se předseda SK Benešov Tomáš Novák.

„Byl bych radši, kdyby se sezona dohrála na trávníku, ale zdraví je na prvním místě. Ovšem mrzí mě, že dosavadní výsledky všech soutěží byly anulovány. Osobně bych byl pro jejich zachování, protože byla odehrána více než polovina zápasů (platí o krajských soutěžích pozn. red.), takhle na tom některé týmy prodělají, jiné zase vydělají. Co se týká fungování klubu, tak nás předčasný konec sezony žádným způsobem nezasáhne. Zároveň budu optimista a věřím, že na podzim se soutěže rozběhnou podle plánu,“ řekl trenér Poříčí nad Sázavou Pavel Šimáček.

„Bohužel nebudeme moci zúročit to, co jsme v zimě natrénovali, ale nejdůležitější je zdraví. Jelikož jsem se pohybovali v klidném středu tabulky, anulování výsledků se nás žádným výrazným způsobem nedotkne. My teď budeme čekat na to, až se uvolní opatření. Pak ihned začneme s tréninkem, abychom byli co nejlépe připraveni na další sezonu a mohli se třeba pokusit o postup,“ konstatoval hrající trenér Votic Marek Štork.

