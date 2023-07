Třetí červencová sobota měla patřit velkému derby. Po půl roce se proti sobě měly postavit fotbalisté Vlašimi a Benešova. Pro druholigový celek se podle původních plánů mělo jednat o generálku na start druhé nejvyšší soutěže. Účastník divize měl naopak absolvovat první herní test. Nakonec z toho ale sešlo.

Fotbalové derby mezi Vlašimí a Benešovem v léte nebude. | Foto: Kristýna Hejnová

Vlašim a Benešov se utkaly už v zimní přípravě. Tehdy vyhrál favorit 4:2, i když musel utkání otáčet. Nyní měl přijít čas na odvetu. Původně se schylovalo k dalšímu přípravnému utkání na půdě outsidera, pak se duel přesunul na hlavní stadion druholigového celku v Kollárově ulici, ale nakonec došlo k úplnému zrušení.

„Vzájemná dohoda. My jsme na začátku přípravy oni na konci a mají generálku. Nám chybí někteří hráči, kteří jsou ještě na dovolené. Jednalo se o obou strannou dohodu. Domluvili jsme se tak. Není to tak, že by jedna strana chtěla a druhá ne,“ objasňoval trenér Benešova Vasil Boev, proč nakonec z očekávaného derby sešlo.

Oba týmy si tak našly už náhradní soupeře. Benešov se už v sobotu dopoledne utká s Xaverovem na hřišti v Horních Počernicích. Vlašim sehraje generálku až v pondělí od 17:30, kdy před vlastními fanoušky vyzve třetiligové Přepeře, které byly sokem jejich regionálního rivala v boji o přežití ČFL v minulé sezoně. Spolu se severočeským soupeřem se na stadion v Kollárově ulici vrátí i Nigerijec Michael Ugwu, jež tam přišel na jaře právě z Vlašimi.

