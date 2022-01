„Nejednalo se o jednoduché rozhodnutí. Osobně nerad dělám změny uprostřed rozjeté sezony, a to v jakémkoli týmu. Rozhodující faktor pro střídání trenéra byly výsledky, které dle názoru vedení klubu prostě neodpovídají možnostem týmu. Jeho kvalita je taková, že jsme po podzimní části sezony měli mít více bodů, což rozhodlo,“ reagoval předseda benešovského klubu Tomáš Novák.

Znovu bez gólu. Příbram ztratila duel na jihu Čech za dvě minuty

Nikl prozradil, že ke splnění normy a očekávání vedení mu chyběl po podzimní části bod. Po dlouhé úvaze byl tedy odvolán. „Nebudu říkat, že mě to překvapilo. Nějaké reakce tam byly, ale celá situace mě mrzela. Nicméně těsně po sezoně tam nebyly náznaky, že bych měl skončit,“ reagoval Nikl na dotaz deníku s tím, že na druhou stranu celému benešovskému klubu poděkoval za půl roku zkušenosti, které mohl získat. Za zlé mu to nebere. „Koukám pořád dopředu!“ prohlásil a v roli trenéra bude pokračovat dál, i když jinde.

Nové angažmá přišlo ještě do konce roku 2021 a Nikl si ho mohl rozbalit jako pozdější vánoční dárek. Ozval se mu nový kouč Příbrami Tomáš Zápotočný s nabídkou spolupráce. „Pro mě to bylo rozhodování. Zkušenosti navíc. Přemýšlel jsem o tom, protože jsem věděl, že jsou v Příbrami nějaké problémy,“ řekl 45letý kouč, který v kariéře hrával na stoperu, středního záložníka a v dresu Bohemians vstřelil 20 gólů. Také si zahrál i německou nejvyšší soutěž za Norimberk a získal s ním i Německý pohár.

Horší fyzička na startu přípravy. Boev musí s hráči dohnat kondici

Nikl Nakonec na nabídku druholigového klubu od řeky Litavky kývl a minimálně jarní část stráví na jeho lavičce. K Tomáši Zápotočnému nastoupil jako rovnocenný kolega s tím, že se coby dva hlavní trenéři pokusí dostat Příbram co nejvýše. „Máme nějaký čas, bavíme se o všem, aby si vše sedlo,“ uvedl nový člen realizačního týmu aktuálně třináctého celku druhé nejvyšší soutěže.

„Kdybych neskončil v Benešově, tak bych do Příbrami nešel,“ podotkl. Teď se navíc přesunul od amatérského fotbalu k tomu profesionálnímu. „Největší rozdíl vidím v přístupu hráčů. Tady jsou všichni nachystaní na trénink, kdežto před tím na něj chodili po práci, což bylo znát,“ poznamenal Nikl, který tak začíná další kapitolu trenérské kariéry minimálně do léta. „Můžu trénovat a uvidíme, kam to povede dál,“ uzavřel. V novém angažmá zatím ale sbírá jen porážky. Jeho noví svěřenci prohráli oba přípravné zápasy. Jak v Plzni, tak v Českých Budějovicích navíc odešli bez vstřelené branky.