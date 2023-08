Jen několik málo hodin zbývá do úvodního výkopu a Nespeky budou opět žít fotbalovým svátkem. Jejich pohádka pohárovým MOL Cupem napíše další kapitolu, ve které se hráči z malé obce na Benešovsku postaví velkému soupeři z Jihlavy. Celek z Vysočiny vyzbrojený profesionálními hráči dorazí v úterý a od 17:30 začne bitva o možnost vyzvat prvoligový tým.

Fotbalisté Nespek vyhlíží pohárový zápas s druholigovou Jihlavou. | Foto: Sokol Nespeky/Luděk Rublič

Už když ve druhém kole porazili pražský Motorlet 6:3 po prodloužení, postarali se o velkou senzaci. Fotbalisté Nespek si oprávněně vybojovali o střetnutí, které se zapíše do historie obce. Proti nim totiž bude stát FC Vysočina Jihlava, aktuálně čtvrtý celek FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Mají z něho respekt. Vědí, že budou velkým outisederem. I tak jim ale odhodlání nechybí.

„Konfrontace s druhou ligou. Přeci jenom soupeř je o dvě soutěže výš. Půjdeme se tam poprat o výsledek a uvidíme, na co to bude stačit,“ říká Josef Petlička, autor poslední branky Nespek v divizi, který se postaral o remízu 1:1 se Štětím.

Nespeky v euforii! Ovládly festival nádherných gólů a vyřadily Motorlet

„Chceme porovnat jakékoliv zkušenosti s co nejlepším soupeřem a zkusit si, jaké to je držet s profesionálními hráči krok. Navíc se můžeme ukázat,“ hlásí hrdina vítězného utkání s Motorletem dvougólový Petr Čaloun. Proti nim ale bude stát mnohem těžší kalibr, než byl pražský celek působící v České fotbalové lize v čele s hvězdným Slovákem Miroslavem Stochem.

Úterní pohárový duel bude víc o Jihlavě než o Nespekách, což domácí tuší. „Asi budou na míči, my zalezlí. Oni kombinovat, my čekat na brejky, nějakou šanci a pokusit se dát nějaký gól a držet co nejdéle s nimi krok, aby utkání neskončilo nějakým větším rozdílem,“ přemítá nahlas Petlička.

Životní góly Čalouna. Skvělý pocit, culil se mladík. Teď na Vlašim, pak Slavii

Na utkání s Jihlavou se ale těší nejen klub, ale i celá obec čítající šest stovek obyvatel. „Tím, že jsme se dostali poměrně vysoko v MOL Cupu, což je pro nás čest a užíváme si to, tak se na Jihlavu nachystáme, co nejlépe, abychom předvedli dobrou úroveň, kterou si tato soutěž zaslouží. Zápas si určitě užijeme a porveme se o co nejlepší výsledek," uvedl během losu předseda divizních Nespek Petr Králíček.

Co od domácích čekat, krom toho, že budou hosté favority, neví ani jihlavský trenér David Oulehla. „Přiznávám, že Nespeky jsou pro nás zatím velkou neznámou. Po pátečním ligovém zápase s Chrudimí však budeme mít dost času, abychom nějaké poznatky nasbírali. Už máme staženo video z jednoho utkání Nespek, tudíž nám studijní materiál nechybí. Chystat se budeme jako na normální ligový zápas, přičemž nás ale jako vždy budou především zajímat aspekty naší hry. Aby v ní vznikaly mechanizmy, abychom se stále posouvali dál,“ řekl kouč celku z Vysočiny pro klubový web.

Do Nespek míří druhá liga. Vlašim ale bude MOL Cup hrát jinde