Hosté z Prahy byli v úvodu lepší. na domácích se zřetelně projevovala nervozita a také úvodní divizní výprask ve Hřebči, avšak časem se s tempem srovnali a dostali se do zápasu. Nicméně i tak museli dotahovat dvakrát manko. Nejprve střelou na bližší tyč otevřel skóre Nátr a poté rozjel festival nádherných branek domácí Maršoun. Jeho excelentní přímý kop skončil v síti, stejně jako na druhé straně v případě Frizoniho Da Cruze.

Zázrak, nebo ostuda? Bizarní kanonády Prostějova si všimli v Polsku i Africe

Domácí celek začal mít navrch až po přestávce. Realizační tým reagoval na nepříznivé skóre a do hry poslal hned trojí střídání. Jedním z nich byl i Petr Čaloun, který se později stal hrdinou zápasu, když se po třech minutách na hřišti postaral o vyrovnání. Nespeky v tu chvíli začaly utkání kontrolovat a Motorlet nevěděl, co s tím. „Bylo vidět, že jsme bojovali. Nechali jsme tam všechno a vyplatilo se. Je to neskutečné!“ jásal autor vyrovnávacího gólu na 2:2.

Následně se rozpoutala přehlídka nádherných gólů, které by si zasloužily videosestřih. Turkův obstřel zpoza šestnáctky dokonal obrat Nespek. Motorlet zásluhou Stochova gólu z půlky, kdy přeloboval gólmana, ještě stihl zareagovat, ale domácí byli rozjetí a šli si za postupem. Nicméně ten si vykopali až v prodloužení.

Podívejte se: Jubileum! Benešovský fotbal slavil 110 let od svého založení

Nastavení patřilo už jen domácímu celku. S dalším obloučkem přispěchal do sbírky opět střídající žolík Skalický. Euforie Nespek vypukla naplno úderem sté minuty, když Máca poprvé v zápase zajistil jednomu z týmů dvougólový náskok. Tečku za nádherným zápasem udělal Čaloun, jehož střelu brankář Foret neudržel a míč nakonec skončil až v brance. Sokoli tak mohli začít slavit, protože si zaslouženě uhráli senzační postup do 2. kola MOL Cupu.

„Je to neuvěřitelný! Nic takového tady asi nikdo nezažil. Je to prostě krásný! Prohrávali jsme, strhli jsme zápas a otočili ho. Sto dvacet minut. Nechali jsme tam všechno. Krása prostě! Nádherný!“ rozplýval se hrdina Petr Čaloun.

Nespeky – Motorlet Praha 6:3 po prodloužení (3:3 - 1:2)

Branky: 48. a 112. Čaloun, 39. Maršoun, 62. Turek, 97. Skalický, 100. Máca – 31. Nátr, 43. Frizoni Da Cruz, 71. Stoch. ŽK: 4:1. Rozhodčí: Severýn – Gunitš, Wulkan. Diváci: 200.

Nespeky: Drážek – Snisčuk, Melichar, Hronek, Bredler, Randa, Turek, Pešta, Šmejkal, Maršoun, Klauz.

Motorlet Praha: Foret – Dvořák, Alexandr, Nátr, Šulc, Stoch, Jurčišin, Popovits, Frizoni Da Cruz, Ani, Walter.