Nejslavnější odchovanec fotbalového Baníku Stochov slaví padesátku. Obránce Jiří Novotný zářil během své kariéry hlavně ve Spartě Praha, které pomohl k rekordním 14 mistrovským titulům. Víc jich ve Spartě nikdo nezískal. Novotný v kariéře nastoupil i ve 33 zápasech za reprezentaci a byl na mistrovství Evropy v roce 2000.

Jiří Novotný v dresu Sparty v Silvestrovském derby. | Foto: ČTK/Ladislav Adámek

Do Sparty odešel ze Stochova na Kladensku jako mladší dorostenec ve 14 letech a opustil ji pouze na jaře 1999, kdy hostoval ve Slovanu Liberec. V únoru 2003 ho Sparta pustila na zahraniční angažmá do ruského FK Rubin Kazaň. Po dvou letech se vrátil do Česka, do druholigového Mostu, kterému pomohl k postupu do 1. ligy. Hrál ještě za Blšany, slovenský Ružomberok a Duklu Praha ve druhé lize.