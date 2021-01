Výkonnostní fotbal – a nejen ten – prožívá už skoro rok těžké časy kvůli koronaviru. Po zrušení jarní části minulé ročníku, které znamenalo i předčasný konec celé sezony, v létě vysvitla naděje. Pandemická situace se zlepšila, což umožnilo i sportovat – v případě výkonnostního fotbalu tedy trénovat a hrát zápasy (za předem jasně daných podmínek).

Potvrzením lepších časů bylo následné rozehrání podzimní části mistrovských soutěží v rámci ročníku 2020/2021. Jenže po několika týdnech bylo všechno zase jinak, soutěže byly přerušeny s tím, že se kompletně dohrají během jara. „Je smutnou skutečností, že tato naděje se vytrácí hned v úvodu tohoto roku. Minimálně naděje na to, že se aktivity našeho klubu vrátí do normálu, že budeme trénovat hned od počátku ledna, že dohrajeme podzimní část soutěže, a poté odehrajeme celé jaro. Díky covidové situaci nyní opět netrénujeme a start soutěží byl odložen. A to ještě můžeme pochybovat o tom, že tomu tak skutečně bude,“ napsal Novák.

Krok s dočasným odpuštěním příspěvků u mládeže je tak z tohoto pohledu zcela logický. „Jsme si všichni vědomi, že je situace složitá a vážná. I proto jsem rád, že mohu sdělit, že v tomto období nejistoty, ač je leden, tedy čas fakturace jarních hráčských příspěvků, nebudeme hráčské příspěvky účtovat, dokud se nebude standardně trénovat a hrát.,“ vysvětlil předseda klubu.

Zároveň sdělil, že klub bude nadále fungovat v úsporném režimu. „Nejisté jsou příjmy od sponzorů i příjmy v rámci dotačních titulů, zejména na úrovní kraje a města. I v tomto roce, stejně jako v minulém, tak budeme omezovat výdaje, jak to jen půjde. Nic jiného nám nezbývá, dokud nebudeme mít alespoň nějakou míru jistoty v oblasti možnosti trénování, odehrání soutěží a i příjmů z dotačních titulů. Díky omezování výdajů v minulém roce jsme si naštěstí vytvořili dostatečnou rezervu, abychom toto období nejistoty překonali. Nebude-li ovšem trvat extrémně dlouho,“ podotkl Tomáš Novák s dovětkem, že se jedná o řády jednotek týdnů.