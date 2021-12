S jakými cíli jste tedy vstoupili do nové sezony?

Nás cíl v sezoně byl neskončit poslední, občas vyhrát, aby nás to nepřestávalo bavit, lide nebyli otrávení, chodili na fotbal rádi, přišli se proběhnout a udělat žízeň.

Fotbalista Lukáš KocourekZdroj: Archiv sportovce

V tabulce jste na desáté pozici, jak hodnotíte umístění?

Umístění v tabulce by určitě mohlo být lepší. Zároveň si musíme přiznat, že nebýt našeho brankáře Marka Zemana, který nás v každém zapase podržel, a chytil spoustu branek, bylo by naše umístění i daleko horší. Bylo však několik zápasů, které jsme mohli zvládnout lépe a bodů jsme měli uhrát více. Nejspíš jsme navíc neměli, a proto jsme tam, kde jsme, a pokusíme se na jaře bodovat více.

Když se ohlédnete za podzimní částí, jaké máte v sobě pocity?

Byli tam okamžiky dobré s těmi horšími, kdy by na některé zápasy radši všichni zapomněli. Občas se chtěl člověk na vše vykašlat, ale život jde dál. Každý se musí zamyslet sám nad sebou, aby se zlepšoval a jarní část sezony byla lepší než ta podzimní. Chceme ji zvládnout lépe.

Podzimní část hodnotíte pozitivně, zní z Keblova

Byl zápas proti Želivanu Hulice nejpovedenější?

V Hulicích jsme odehráli dobrý zápas, nastříleli i 5branek, ale náš nejlepší podzimní zápas byl doma proti Dolním Kralovicím. Ty byly na druhém místě tabulky a do té doby inkasovaly pouze čtyři branky. Stejný počet gólů jsme jim dali v jednom zápase. Bylo to naše nejlepší utkání na podzim.



Chystáte nějaké změny v kádru během zimní přestávky?

Určitě bychom rádi několik fotbalistů přivedli, doufám že začnou chodit hokejisti, kterým skončí sezona. Zároveň musím doufat, že nikdo neodejde a všichni budou zdraví. Nějaké přemlouvání už probíhá, a tak uvidíme před jarem, zda budeme silnější než podzim a budeme stoupat tabulkou.



Jak se připravíte na jarní část?

V zimě se budeme snažit trénovat, abychom na jaře byli v každém utkání vyrovnaným soupeřem. Nechceme propadnout, což se nám na podzim několikrát stalo. Chceme být v tabulce co nejvýše, bavit se fotbalem, vytvořit partu, scházet se v dostatečném počtu na každé utkání a odcházet spokojení z předvedených výkonů.