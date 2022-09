Ve Vlašimi se uskuteční každoroční nábor malých fotbalistů, tentokrát je určen pro děti od 5 do 10 let (ročníky 2012-2017). Tréninková jednotka proběhne na hlavním stadionu v Kollárově ulici v úterý 20. září od 17 hodin. O účastníky náboru se postarají proškolení trenéři druholigového týmu, kteří připraví pro děti zajímavý program i s malou odměnou na konci.

Ještě o den dříve bode jak ve Vlašimi, tak Benešově přichystán pro dívky od 5 do 8 let unikátní projekt UEFA Playmakers Disney, který holčičky přenese zábavným způsobem do světa fotbalu a s nejpopulárnější hrou na světě se tak seznámí prostřednictvím příběhů Walta Disneyho. Projekt je zaměřen na rozvoj základních pohybových schopností, životních a fotbalových dovedností.

Rodiče však musí nejprve vyplnit formulář, pomocí kterého přihlásí dívku do jimi vybraného centra Playmakers na podzimní období, které zahrnuje 8 – 10 tréninkových bloků. Účast dívky v programu je možná po uhrazení částky 500 korun. Detaily k platbě budou rodičům zaslány na e-mail po vyplnění formuláře.

