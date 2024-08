Jedno je jisté. V rámci první kola poháru se bude jednat o jeden z nejsledovanějších zápasů, jak si bývalé hvězdy ostřílené nejen národním týmem, ale i prestižními zahraničními soutěžemi povedou proti dravému mládí. Milín s jasnou osou Štěch-Mazuch-Kadlec vyzve Vlašim, která rovněž na začátku sezony boduje pravidelně, i když sbírá hlavně remízy a naposledy doma se Zlínem prohrála 1:3.

„Určitě nás nečeká nic lehkého. Jsou tam zkušení hráči, kteří mají za sebou vynikající kariéry. Respekt budeme mít určitě. Na druhou stranu budeme mít sebevědomý druholigový tým a budeme chtít uspět,“ hlásí den před utkáním trenér Vlašimi Aleš Majer. „Jsou to hráči, kteří mají něco odehráno, ale pravděpodobně už netrénují každý den jako my. Mají svůj věk a mělo by se projevit naše mládí a přehrát je,“ přitakává 25letý záložník Dominik Soukeník.

Loni ale například Vlašim zajížděla do Velvar ve stejné situaci v roli favorita. S pozdějším vítězem jedné skupiny třetí nejvyšší soutěže ale nakonec prohrála a pohárová soutěž pro ní skončila. Teď by se ráda podobnému scénáři vyvarovala.

„Čeká nás hrozně těžký zápas. Každý ví, že utkání v MOL Cupu jsou obtížné, ještě na půdě outsidera. Musíme tam jet s plnou pokorou a zvládnout to. V Milíně jsem nikdy nehrál, ale očekávám, že bude doma hodně silný. Když k utkání přistoupíme zodpovědně, tak by se kvalita měla projevit na naší straně,“ má jasno Soukeník.

„Hlavně pohárová soutěž je úplně jiná. Taky budeme chtít vidět kluky, kteří toho odehráli míň. Chceme určitě postoupit, ale uvidíme, jak se zápas bude vyvíjet. Sestava bude jiná. Hráči, kteří tady jsou, jsou připraveni zaskočit. Připravíme se dobře a budeme chtít uspět,“ říká Majer. Úvodní výkop 1. kola MOL Cupu je naplánován na středečních 17:30.