Hned v úvodní minutě Šolc dlouhým křížným pasem našel na zadní tyči nabíhajícího Herejta, který tísněn obráncem branku netrefil. Ve 24. minutě poprvé zahrozili hosté, na konci jejich akce se jejich útočník pokusil lobem překonat Drekslera, ten však dokázal vytáhnout míč nad břevno. I v dalším průběhu měli domácí hráči hru pod kontrolou, ale jejich střelecké pokusy byly buď nepřesné či obránci Měchenic je stačili zablokovat. Až závěr poločasu přinesl vzruch. Nejdříve Matěj Mráz potáhl míč po levé straně přes tři čtvrtě délky hřiště, poté se míč přes Šolce a Herejta dostal ke Graciasovi a ten v největší šanci v prvním poločase sám před brankářem vsadil na razanci a z několika kroků branku přestřelil. O dvě minuty později byl Gracias znova před brankářem hostí. Střelou zblízka sice přetlačil míč přes něj, ale obránce před brankovou čárou stačil odkopnout do bezpečí.

Účet zápasu se otevřel hned na začátku druhého poločasu. Paleček potáhl míč po pravé straně až do pokutového území, přesně oslovil nabíhajícího Herejta, který střelou z hranice velkého vápna nedal brankáři šanci - 1:0. V 53. minutě bylo vyrovnáno, když hosté poslali dlouhý míč do vápna, hlavičkový souboj sice Petráček vyhrál, bohužel míč zamířil volnému hráči Měchenic, který výstavním volejem trefil levou šibenici - 1:1. Za chvíli zelenobílí opět vedli. Ondřej Mráz zatáhl míč po levé straně, jeho centr našel přesně nabíhajícího Herejta, který ránou z voleje trefil břevno a odražený míč vrátil Majer hlavou do sítě - 2:1. Netrvalo dlouho a domácí hráči přidali brankovou pojistku. V 62. minutě M. Mráz našel od brankové čáry Herejta, který si pohrál s brankářem a zavěsil - 3:1. Poté vybídl Šolc do nájezdu Hrudku, ale tomu se zakončení vůbec nepovedlo. V 75. minutě si Gracias naběhl za obranu, bohužel jeho povedenou střelu zastavilo břevno. Za chvíli se musel ukázat také Vlasák, u pravé tyče zlikvidoval ojedinělou šanci soupeře. Když už to vypadalo, že díky dalším nevyužitým šancím domácího celku se už výsledek měnit nebude, tak si vzal slovo M. Mráz. V 90. minutě zatáhl míč do pokutového území a prudkou střelou pod břevno zaskočil brankáře - 4:1.

Loděnice - Měchenice 4:1 (0:0)

Branky domácích: Herejt 2, Majer, Mráz M.