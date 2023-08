Největšími favority divizní skupiny C jsou fotbalisté Benešova. Ti odstartovali sezonu jasnou výhrou 5:1 proti Novému Bydžovu, ale pak přišly dva výpadky s nulou v ofenzivě - 0:2 v Ústí nad Orlicí a 0:3 doma s Dobrovicemi. "Musíme se nastartovat k sérii vítězství, kvalitu na to máme," má jasno jedna z největších opor týmu Vasila Boeva, zkušený Tomáš Pilík.

Fotbalisté Benešova chtějí vyhrát v Letohradě a nastartovat se k lepším výkonům. | Foto: David Štepina

Výsledky zatím nejsou podle očekávání. Jak berete start?

Tak samozřejmě se o tom bavíme a spokojení rozhodně nejsme. Čekali jsme to po přípravě asi lepší, obzvlášť po prvním zápase, ale pak jsme dvakrát narazili. Možná je jenom dobře, že nás to potkalo takhle na začátku a uvědomíme si to.

Jak jste sám zmiňoval, nezačalo to špatně, výhrou 5:1 nad Bydžovem…

Udělali jsme si to lehčí tím, že jsme dali gól ve třetí minutě a druhý asi v patnáté, to se pak hraje lépe. Pak k nám přijely Dobrovice, které od první minuty zápas proválely, zdržovaly a porazily nás jediným, čím mohly a na co jsme se paradoxně připravovali, standardkami, dvě jsme neuhlídali. Díky tomu jsme zase ztratili.

Neuspěli jste ani v zatím jediném zápase venku, v Ústí nad Orlicí.

Tam to byl těžký zápas. Ústí má kvalitní mužstvo, bojovné urostlé frajery a nám se úplně nedařilo. Nehráli jsme úplně zle, ale nedostávali se do šancí, soupeř to dobře zavíral.

Celá sezona vlastně teprve začíná… tak zkušený tým, jaký máte, určitě věří ve vlastní sílu, že?

Ale jo, doufáme všichni, že se to zlomí a přijde šňůra vítězství. Chceme se dostat nahoru a mít soupeře před sebou na dvou třech bodech, což je pak jeden zápas. Sezona je ale dlouhá. Jak jsem říkal, možná je lepší, že klopýtnutí přišlo takhle brzo. Doufám, že se to nebude opakovat a nastartujeme se.

Ideálně teď na hřišti Letohradu, který nemá ani jeden bod a nevstřelil žádný gól…

Tak samozřejmě, ale nechci to zakřiknout. I v tom Ústí nad Orlicí jsme drželi balon a soupeře k ničemu moc nepouštěli. Rozhoduje se ve vápnech. V útočném nejdeme důrazně za gólem a v obranném naopak hloupé dostáváme. Soupeři to pak zavřou a máme to těžké. V dnešním fotbale umí každý běhat a hrát soubojově. Takhle bychom to měli těžké proti komukoliv.

Jakou má podle vás kvalitu divize?

Nemám to úplně moc s čím srovnávat, ale rozhodně nemá špatnou úroveň. Co jsme hráli, tak Ústí nad Orlicí má slušný mančaft. Uvidíme po pár kolech, soupeře moc neznáme. S kvalitou, kterou máme, bychom si s nimi ale měli poradit.