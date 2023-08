První výhra v novém soutěžním ročníku přišla v poháru. Stejně jako loni. Fotbalisté Vlašimi ale roli velkého favorita zvládli a v MOL Cupu vyřídili divizní Český Krumlov 7:0 na jeho půdě. V útoku řádily zejména dvě mladé pušky. Navrátilec po zranění Adam Toula vstřelil dva góly, Erik Biegon dokonce zaznamenal hattrick.

Loni je pohárové utkání na chvíli dostalo z ligového trápení, kdy na startu ročníku prohrávali jeden zápas za druhým. Letos je situace podobná. Vlašim sice v lize boduje, ale sama by si představovala lepší výsledky než čtyři remízy v řadě. Opět přišlo pohárové utkání a znovu vysoká výhra na půdě divizního celku. Místo Libiše ale tentokrát dostal nařezáno Český Krumlov.

V utkání samotném se od začátku projevovala síla druholigového kádru hostů. "Jak z pozice trenérské, tak i hráčské je zápas proti druholigovému týmu svátkem a hned tak se to nepoštěstí. Los nám byl nakloněný a byl to takový zápas za odměnu pro všechny Slavojáky. Přišlo i dost lidí," pochvaloval si trenér Slavoje Zdeněk Šváb a pokračoval: "Co se týče zápasu samotného, naši kluci nic nevypustili, ale co se týče kvality soupeře, mladíků ze Slavie, ta byla úplně někde jinde. Ač jsme se maximálně snažili, soupeř byl úplně jinde po všech stránkách," dodal vzápětí.

„Jsme rádi, že jsme vyhráli a postoupili dál. Zápas se podařilo zvládnou herně. Střelecky jsme byli efektivní,“ těšilo asistenta trenéra Dušana Bindera. Vlašimští už potřebovali nutně výhru. Další ligové kolo se hraje již o víkendu. Pozitivní zprávou je, že se rozstříleli mladíci vepředu. Biegon s Toulou dali dohromady pět gólů. O zbylé dva se postarali obránce Heppner a střídající Singhateh.

Vlašim korunovala převahu po změně stran i po prostřídání. Biegon zkompletoval trefou z penalty hattrick. Dalším příjemným faktorem bylo, že se ukázali i hráči z lavičky, kteří jinak dostávají v lize méně prostoru. „Kluci ze širšího kádru ukázali kvalitu, k zápasu poctivě přistoupili a nenechali nic náhodě. Za každou výhru jsme rádi a doufáme, že jich bude víc. Třeba teď nejblíž v Prostějově,“ liboval si Binder. Avšak pozor. Nejbližší soupeř z Hané se v poháru také rozstřílel, když porazil Řepiště 26:0.

Český Krumlov – Vlašim 0:7 (0:4)

Branky: 34., 44. a 58 (z pen.) Biegon, 13. a 31. Toula, 48. Heppner, 80. Singhateh. Rozhodčí: Opočenský – Hájek, Černoevič. Diváci: 290.

Vlašim: Kolář – Heppner (61. Labík), Nogha (61. Singhateh), Kričfaluši (46. Franěk), Dostál – Janda, Šimeček, Onije (61. Ndiaye), Tavares (61. Šmiga) – Biegon, Toula.